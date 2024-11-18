Trabzonspor’da 5 ayrılık birden! Yeni transfer de gönderiliyor

Borna Barisic (AA)
YENİ BİR İSİM DAHA EKLENDİ
Abdullah Avcı döneminde kadroya dahil edilen ve büyük beklentilerin olduğu Borna Barisic de ayrılıklar listesine dahil edildi. Hırvat futbolcunun vatandaşı Orsic gibi takımdan gönderileceği yönünde iddialar medyada yer almaya başladı.
İskoç basınında yer alan haberlere göre sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan deneyimli sol bek için fesih görüşmeleri yapılacağı duyuruldu. Şu ana kadar 10 maça çıkan milli futbolcu, sadece 1 asist yapabildi ve 354 dakika forma giyebildi.
Borna Barisic'in ayrılacağına dair haberler İskoç basınında yer aldı (Rangers news)
Mislav Orsic Trabzonspor'da gol atma başarısı gösteremedi (AA)
ORSIC'E DINAMO KAPISI KAPALI
Trabzonspor'da forma şansı bulamadığı için ülkesinde adını Avrupa futboluna duyurduğu Dinamo Zagreb'e döneceği yönünde haberler çıkan Mislav Orsic için Hırvat basınında kapının kapalı olduğu yazıldı. Maksimir ekibinin sahip olduğu sol kanat alternatiflerinden dolayı bu transferi gerçekleştiremeyeceğinin altı çizildi.
Ayrıca Dinamolu olduğundan dolayı Hajduk ihtimalinin zayıf görüldüğü dile getirildi.
Mislav Orsic'in Hırvatistan'a kapısının kapalı olduğu yorumları yapıldı (Jutarnji)