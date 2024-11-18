Trabzonspor’da 5 ayrılık birden! Yeni transfer de gönderiliyor

Yaptığı 13 transfere rağmen beklediği sonuçları alamayarak yarışından uzun süre önce uzaklaşan ve iddiasını Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi arzuluyor. Bordo mavililerin deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in istemediği isimlerle yollarını ayıracak olan Fırtına'da listedeki oyuncu sayısı artıyor.

Devre arasında bu oyuncuların kontratları ile ilgili sorunları çözmek isteyen yönetim eğer talip çıkmazsa fesih için adım atılacak. Ancak dört futbolcunun da maaşları yüksek ve bu bedeller üzerinden feragat etmeleri gerekiyor.

Trabzonspor 'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, dört oyuncu için kadro dışı kararı vermişti. İstenen performansı sergileyemeyen ve deneyimli çalıştırıcının deyimiyle mutsuzluğunu takıma yansıtan oyunculardan Stefano Denswil , Mislav Orsic , Enis Bardhi ve Umut Bozok takımdan ayrı çalışıyor.

Umut Bozok (AA)

3 MİLYON 150 BİN EURO MAAŞ

Karadeniz temsilcisinin kadro dışı bıraktığı futbolcuların maaşları da dikkat çekiyor. Stefano Denswil'in imza parası ile birlikte kazandığı 2.2 milyon euro yıllık ücret, skalanın en üst sıralarında. Diğer yandan Mislav Orsic senede 1.8 milyon euro kazanıyor. Enis Bardhi 1.3 milyon euro ve Umut Bozok da 1 milyon euro seviyelerinde ücret karşılığında oynuyor.

Dört futbolcunun toplam maaşlarının yarı sezondaki karşılığı ise 3 milyon euro cnun üzerinde. Bu külfetten kurtulmak adına en kısa sürede yolların ayrılması planlanıyor.