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Trabzonspor'da 5 ayrılık birden! Yeni transfer de gönderiliyor

2024-2025 sezonunda şu ana kadar istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, Ocak ayından itibaren yükselişe geçerek üst sıralara oynamayı hedefliyor. Bordo-mavililerde, ikinci devre ile birlikte kadroda düşünülmeyen futbolculara yenileri ekleniyor. İlk etapta 5 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Yurt dışı basınından flaş bir iddia geldi. Buna göre, sezon başında transfer edilen bir oyuncu da gönderilebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 16:55 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 17:00
Trabzonspor’da 5 ayrılık birden! Yeni transfer de gönderiliyor

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Yaptığı 13 transfere rağmen beklediği sonuçları alamayarak yarışından uzun süre önce uzaklaşan ve iddiasını Avrupa kupalarına katılmak olarak belirleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi arzuluyor. Bordo mavililerin deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in istemediği isimlerle yollarını ayıracak olan Fırtına'da listedeki oyuncu sayısı artıyor.

Stefano Denswil Trabzonspor'da en yüksek maaş kazanan futbolculardan biri (AA)Stefano Denswil Trabzonspor'da en yüksek maaş kazanan futbolculardan biri (AA)

DÖRT FUTBOLCU KADRO DIŞI KALDI

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, dört oyuncu için kadro dışı kararı vermişti. İstenen performansı sergileyemeyen ve deneyimli çalıştırıcının deyimiyle mutsuzluğunu takıma yansıtan oyunculardan Stefano Denswil, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Umut Bozok takımdan ayrı çalışıyor.

Devre arasında bu oyuncuların kontratları ile ilgili sorunları çözmek isteyen yönetim eğer talip çıkmazsa fesih için adım atılacak. Ancak dört futbolcunun da maaşları yüksek ve bu bedeller üzerinden feragat etmeleri gerekiyor.

Umut Bozok (AA)Umut Bozok (AA)

3 MİLYON 150 BİN EURO MAAŞ

Karadeniz temsilcisinin kadro dışı bıraktığı futbolcuların maaşları da dikkat çekiyor. Stefano Denswil'in imza parası ile birlikte kazandığı 2.2 milyon euro yıllık ücret, skalanın en üst sıralarında. Diğer yandan Mislav Orsic senede 1.8 milyon euro kazanıyor. Enis Bardhi 1.3 milyon euro ve Umut Bozok da 1 milyon euro seviyelerinde ücret karşılığında oynuyor.

Dört futbolcunun toplam maaşlarının yarı sezondaki karşılığı ise 3 milyon euro cnun üzerinde. Bu külfetten kurtulmak adına en kısa sürede yolların ayrılması planlanıyor.

Borna Barisic (AA)Borna Barisic (AA)

YENİ BİR İSİM DAHA EKLENDİ

Abdullah Avcı döneminde kadroya dahil edilen ve büyük beklentilerin olduğu Borna Barisic de ayrılıklar listesine dahil edildi. Hırvat futbolcunun vatandaşı Orsic gibi takımdan gönderileceği yönünde iddialar medyada yer almaya başladı.

İskoç basınında yer alan haberlere göre sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan deneyimli sol bek için fesih görüşmeleri yapılacağı duyuruldu. Şu ana kadar 10 maça çıkan milli futbolcu, sadece 1 asist yapabildi ve 354 dakika forma giyebildi.

Borna Barisic'in ayrılacağına dair haberler İskoç basınında yer aldı (Rangers news)Borna Barisic'in ayrılacağına dair haberler İskoç basınında yer aldı (Rangers news)

Mislav Orsic Trabzonspor'da gol atma başarısı gösteremedi (AA)Mislav Orsic Trabzonspor'da gol atma başarısı gösteremedi (AA)

ORSIC'E DINAMO KAPISI KAPALI

Trabzonspor'da forma şansı bulamadığı için ülkesinde adını Avrupa futboluna duyurduğu Dinamo Zagreb'e döneceği yönünde haberler çıkan Mislav Orsic için Hırvat basınında kapının kapalı olduğu yazıldı. Maksimir ekibinin sahip olduğu sol kanat alternatiflerinden dolayı bu transferi gerçekleştiremeyeceğinin altı çizildi.

Ayrıca Dinamolu olduğundan dolayı Hajduk ihtimalinin zayıf görüldüğü dile getirildi.

Mislav Orsic'in Hırvatistan'a kapısının kapalı olduğu yorumları yapıldı (Jutarnji)Mislav Orsic'in Hırvatistan'a kapısının kapalı olduğu yorumları yapıldı (Jutarnji)

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