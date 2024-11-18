Fenerbahçe Talisca transferinde mutlu sona yaklaşıyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Al Nassr formasını giyen Brezilyalı yıldızın transferi için büyük büyük bir uğraş veriyor. İstanbul'a gelen Suudi kulübünün sportif direktörü Adrian Esparraga ile masaya oturan yönetim adım adım mutlu sona yaklaşıyor.
'BEDELSİZ'E SOĞUKLAR
Ancak görüşmeleri yürüten sportif direktör Mario Branco bir yandan da takım içi dengeleri korumak adına hamleler yapıyor. Anderson Talisca'nın 12 milyon Euro'luk maaşının takım için de bazı önemli isimlerde rahatsızlık yaratabileceğini düşünen Branco'nun Brezilyalı yıldızı olabildiğince az bir maaşa buraya getirmek istediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe iki formül üzerinde duruyor. Sarı-Lacivertliler öncelikle bedelsiz bir kiralama ve Talisca'nın maaşının yarısının karşılanacağı bir anlaşma zemini üzerinde duruyor. Ancak Al Nassr'ın bu teklifi yetersiz bulduğu ifade ediliyor.