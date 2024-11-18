Fenerbahçe Talisca transferinde mutlu sona yaklaşıyor!

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 'BEDELSİZ'E SOĞUKLAR Ancak görüşmeleri yürüten sportif direktör Mario Branco bir yandan da takım içi dengeleri korumak adına hamleler yapıyor. Anderson Talisca'nın 12 milyon Euro'luk maaşının takım için de bazı önemli isimlerde rahatsızlık yaratabileceğini düşünen Branco'nun Brezilyalı yıldızı olabildiğince az bir maaşa buraya getirmek istediği belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe iki formül üzerinde duruyor. Sarı-Lacivertliler öncelikle bedelsiz bir kiralama ve Talisca'nın maaşının yarısının karşılanacağı bir anlaşma zemini üzerinde duruyor. Ancak Al Nassr'ın bu teklifi yetersiz bulduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe 'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Al Nassr formasını giyen Brezilyalı yıldızın transferi için büyük büyük bir uğraş veriyor. İstanbul'a gelen Suudi kulübünün sportif direktörü Adrian Esparraga ile masaya oturan yönetim adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TALISCA KABUL ETTİ!

Fenerbahçe yönetiminin bu nedenle ciddi bir kiralama bedeli ödemeye de hazır olduğu öğrenildi. Bu durumda Anderson Talisca'ya 6 milyon Euro ve Suudi kulübüne de bu seviyede bir kiralama ücreti verilmesi gündeme gelecek. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeyi prensipte kabul ettiği de belirlendi.

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

BEŞİKTAŞ'IN ÖNCELİĞİ YOK

Geçmiş yıllarda Anderson Talisca ile ilgili Beşiktaş'ın transferde önceliği olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Fenerbahçe'nin Al Nassr ile yaptığı görüşmelerde, kulüpler arasında böyle bir protokol maddesinin bulunmadığı ortaya çıktı.