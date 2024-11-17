Okan Buruk’tan Galatasaraylıları üzebilecek Victor Osimhen açıklaması

"ÇİFT FORVETİ SÖYLEDİM" "Osimhen ile görüntülü görüşme yaptığımda iki forvet oynayacağım dedim. O zaman kanat oyuncum da çok yoktu. Elimde iki oyuncu varsa hep oynattım. Batshuayi da çok pozitif, takımı inanılmaz sahipleniyor. Çok mutluyuz. İyi çalışıyor, iyi katkı veriyor. Tam bir profesyonel. Hep istediğiniz türden bir oyuncu." "BÖYLESİ YOK" "Avrupa'da kimsenin bizim gibi bir forvet üçlüsü yok!" "NDOMBELE ÇOK İYİ OYUNCU" "Ndombele bence çok iyi oyuncu. Çok da iyi oynuyor bu yıl. Ama bize sezon başı yapmadan gelmişti, daha sonra hazır olana kadar süre geçti, takımın şeyini hiç bozmadı yani. İyi bir insan ve iyi oyuncuydu. Yatırım yapılabilecek bir oyuncuydu. "1 yıl daha oynar mı?" deseler, oynar derdim ama ona o anda cesaret edemezsiniz. Adam Nice'te oynuyor."

"YUNUS GİTMEK İSTEDİ" "Yunus geçtiğimiz sezon gitmek istediği için kiraladık. Molde maçı ilk maç oynadık, bir de zorla oynattık yani, 'Hadi Yunus son maçın olsun' diyerek, çok da iyi oynadı, ikinci maçta da oynatalım derken, o anda Leicester oyuncuya bastırdı falan. Oyuncuların da hedefleri var yani ona şey yapmıyorum." "KARARI BEN VERİYORUM" "2.5 senede tüm oyuncuları ben istedim. En son ben karar veriyorum. Bütün hepsi böyle oldu. Bir kere beklenti çok yüksek. Sizden çok sıradan, genç bir oyuncu alıp 1 sene pişsin ondan sonra oynasın beklemiyorlar. Bir an öne takıma katkı sağlayacak oyuncu bekliyorlar. Geçen yaz Ziyech, Zaha, Tete, Ndombele almaz mısınız? Tete daha bir yatırımdı, serbest statüde geliyor. Davinson önemli bir transferdi." "HEDEFİMİZ BÜYÜKKEN KÜÇÜK DÜŞÜNEMEYİZ" "Bizim hedeflerimiz büyük. Küçük düşünemeyiz. Ben Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası oynayacağım. Büyük düşündük. Önemli oyuncular getirdik, sezonu da şampiyon bitirdik. Avrupa'da daha başarılı olabilirdik. Avrupa'ya devam edememe nedenlerimizinde biri Boey'i sattık, Angelino'yu gönderdik. Sparta Prag maçlarında cezalılar, sakatlar... Zorlandığımız yerler oldu. Yanlış olduğunu düşünmüyorum o transferlerin. Her mevkide iki elit oyuncumuz olsun dedik." "İSMAİL HOCA DA ÇOK BAŞARILI" "Fenerbahçe ve İsmail Hoca'nın 99 puanı, çok büyük bir başarı. Orada ikinci olan sanki başarısız gibi diyorlar ama her iki taraf da başarılı. Bir sene önce de aşağı yukarı son maça kadar gitti."

"HER MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR" "Eskiden böyle değildi, şimdi her maçı kazanmamız gerekiyor. Bu da kazanma sayılarını yukarı çekiyor. Bir sezon başlarımız iyi olmuyor, milli oyunculardan ötürü. Sonra daha iyi oluyoruz." "GELECEĞE DAİR UMUDUM ARTIYOR" "Tottenham için insanlar, 'full ilk 11'iyle çıkmadı' diyebilirler ama oyuncu kalitesi olarak çok üst düzeyler. Son, Johnson, Maddison ile çıktılar. Çok üstün oynadık. Aklıma geldikçe mutlu oluyorum. Geleceğe dair umudum artıyor. Bayern Münih maçı da böyle olmuştu, orada gol bulamamıştık. Bayern'e pozisyonlar vermiştik, Tottenham 2 kere geldi 2 gol attı. Biz 1 veya 2 aut atışı yapmamışız." ICARDI'Yİ ZEMİN Mİ SAKATLADI? "Zemin sakatlamadı tabii ki yani fiziksel şartlar orada, en iyi şeyinde değildi, o son haftası onun için zor geçmişti. Direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz yani orada baskıya gitti ayağı takıldı... Bizim stadın şeyi zor, çok kapalı. Makineleri yeniledik. Işık sistemine yatırım yapıldı. Çözümü bu. Bu sene bir anda bir hastalık geldi çime, zemin bozuldu, toparlamaya çalışıyorlar ama kolay olmuyor. Yatırım da yapıldı şimdi. Bundan sonra daha iyi olacak. Stadın güneş almaması, hava almaması... Hava almayan, kapalı bir stadyum." "JELERT'İ OYNATACAĞIZ" "Potansiyelli, genç bir oyuncu aldık. Forma için yarışıyor. İyi oynadığı maçlar da oldu. Onu oynatacağız. Danimarka Milli Takımı'nda oynadı. Bu yaşında Şampiyonlar Ligi maçı çok var. Bize karşı bir sağ bek, bir sol bek oynadı. O potansiyelli bir oyuncu. Jakobs fiziksel olarak çok atlet bir oyuncu, hem savunma geçişine hem hücum geçişine koşuları iyi." "BİRAZ RİSKLİ OYNUYORUZ" "Oyunu domine eden, topa sahip olan, pozisyonu ve gol sayısı yüksek bir takımız. Bu beni mutlu ediyor ama bir yandan daha az gol yememiz gerektiğini biliyorum. Birinci önceliğimiz gol yememek değil gol atmak, topun bizde olması. Biraz riskli oynuyoruz." "RIGAS'IN SON İKİ MAÇINA BAKIN" "Rigas'ın sonraki iki maçına bakın. Frankfurt 80'de atabildi. Kapanan bir takım. 3'te 3 ile gelen Anderlecht ile 1-1 berabere kaldılar. Türkiye'de küçümsendiği gibi bir takım değil. O maç 0-0 bitse kapandı, açamadım dersin. 2-0 öne geçmişsin, 2-2'ye gelmesi bizi üzen. Bu adamlar ilk golde ona çarptı, ona çarptı, o vurdu, gol. Direkten vurdu, önüne düştü, gol. Futbolun içinde bunlar var ama rakibi oraya getirmemek lazım. Stadyum atmosferi de çok kötüydü. Hazırlık maçı gibi. Ben 70 bin seyircili deplasmanı tercih ederim. Olimpiyat Stadyumu da Türkiye'nin en kötü stadyumu. Orada havaya giremiyorsun. 70 bin rakip seyirci, oyuncumu da motive ederim."

MUSLERA İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR "Fernando Muslera ile sezon sonu olunca önceliğimiz devam etmesi yönünde olacak. Fizik olarak çok çalışkan ve hazır. Performansında değişiklik görmüyorum. Devam etmesini isterim."

"GALATASARAY'DAN AYRILMAM" "En çok nerede olmak istersin desen herhangi bir teknik direktöre, Premier Lig dersin. İtalya benim için İtalyanca bildiğim için avantaj. Orası da bir yol. Benim bir konuşmam olmadı. Galatasaray'dan bu dönemde öyle bir şey olsa bile ayrılmam. Direkt olarak bana gelen bir şey var. Endirekt var mı bilmiyorum." "TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAMAZ" "Osimhen'in bir çıkış maddesi var 75 milyon euro'luk. Galatasaray eğer oyuncuyu isterse her türlü şartı zorlayacaktır. Galatasaray, Osimhen'in burada kalmasını istiyor. Osimhen, Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda da oynamaz."