Okan Buruk’tan Galatasaraylıları üzebilecek Victor Osimhen açıklaması

Galatasaray Teknik Diektörü Okan Buruk, HT Spor'a konuk oldu ve gündemdeki soruları yanıtlayarak açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...
Galatasaray Teknik Diektörü Okan Buruk, HT Spor'a konuk oldu ve gündemdeki soruları yanıtlayarak açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...
"İLK MİLLİ MAÇIM RIDVAN HOCA İLEYDİ"
"İlk milli maçım Rıdvan Hoca ileydi, Rıdvan Hoca'nın da son maçıydı."
"GENDE TRABZONLULUK VAR"
"Doğma büyüme İstanbulluyum ama annem babam Trabzonlu. Gende var."
"BU TÜR ŞEYLER OLACAK"
"Halı sahaya gidiyorsunuz, halı sahada da var. Futbolda, kazanma kaybetme olan her şeyde bu tür şeyler olacak. Bu da gayet normal."
"KORKULU RÜYALARIM OLDU"
"Altyapılarda da elit bir oyuncuyum. Sağ açıktım. 16-18 yaşlarında menisküs oldu. Korkulu rüyalarım oldu."
"BİZ KALİTELİ BİR TAKIMIZ"
"Biz kaliteli bir takımız. Bayern Münih ile oynuyorsun, daha özel kadrosu olabiliyor. Aradaki farkı kapatmak için baskılı oyun oynaman, oynatmaman lazım. Ne olursa olsun Tottenham maçının bizim için korkmamamız gereken bir maç olduğunu düşündüm. Beşiktaş'a 4-4-2 oynadık Mertens oynamadı, Sallai yok Mertens ile oynayayım dedim. Rakibin de dizilişine, oyun kurmasına bakınca 3-4-1-2'nin daha uygun olduğunu gördük."
"ÖNE ÇIKTIĞIMIZDA İYİ OYNUYORUZ"
"Takım boyu kısalmazsa zorlanıyoruz. Ne kadar öne çıkarsak daha iyi oynuyoruz. Ülke olarak, Fenerbahçe'de bir dönem Pereira, Jesus oynuyordu, 3'lüye soğuk bakıyoruz. Valerien Ismael bazen öyle oynadı. Lucescu oynadı. Biz Barış ve Yunus ile oynayınca çok ofansif bir 3'lü oynuyoruz. Biraz orta saha oyuncuları merkezi tutuyor. Torreira ve Sara'nın koşu mesafesi artıyor biraz. Tottenham maçı öncesi 10 gün boşluğumuz oldu. Çalıştık 3'lüye. Normalde bu çalışma şansımız çok olmuyor. Dinlendik ve çalışarak çıktık. Bu da sahada fark etti."
"GUARDIOLA'NIN TARZINI BEĞENİYORUM"
"Yaşanmış şeyler önemli ama o kadar şey değişiyor ki, 10 sene öneyle bugün arasında çok fark var. Her jenerasyon farklı oluyor. İşte 30 sene önce başka, 20, 10 sene önce başka, şimdi başka. Her şeye bir an önce adapte olmak gerekiyor. Birikimler, yaşananlar önemli ama hep farklı oyuncu geliyor. 20 farklı karakter geliyor. Onlarla ne yapacaksınız? Profesyonel mi, takımla birlikte mi, her şey farklı. Eskiden çok az yabancı vardı. Dünyada böyle farklı gelen hocalar var bana; Guardiola'nın tarzını beğeniyorum, hep bir şey icat ediyor. Şimdi tıkandı, 4 maçı kaybetti. Başlarken bir şey yapacak farklı."
KAĞIT VERME KARARI
"Oyuna giren oyuncuya söylüyorsun, unutuyor. Yazarak vermek daha doğru oluyor. Unutabiliyorlar. Süper Kupa maçında onu yaşadık. Zaha'ya onu söyledim. Sanki onu suçluyormuşum gibi oldu. Oyuncuya söylüyorsun içeri iletsin diye."
"BEŞİKTAŞ MAÇINDA DAĞILDIK"
"Ağır bir sonuçtu. İyi mi? Kötü oldu benim için. Hazır olmadığımızı biliyordum, milli takımdan gelen oyuncular 1 hafta antrenman yaptı, maça çıktı. Şanssız da bir maçtı. İlk yarıda 1-0, hep biz atacakmışız gibi gitti maç. İkinci yarı 2. gol, 3. gol, kırmızı kart, dağıldık."
"HER ZAMAN YÜZDE 100 ADİL DAVRANAMAZSAIN"
"Apoletin, bir yerde sana kredi verir. Devamı aslında oyuncunun sana güvenmesine, inanmasına gidiyor. Adil davranmak da önemli. Her zaman yüzde 100 adil olamazsın. Herkese yüzde 100 adil davranıyorum diyemezsin. Antrenman performansı kötü olan oyuncuyu oynatabilirsin, oyuncunun maç performansını bilirsin, maç oyuncusudur. Antrenmanda iyi olup maçta kötü olan vardır, hoca kovduran oyuncu derler."
"BİR SAKATLIK DİĞERİNİ GETİRİYOR"
"Bazı oyuncuları bazen dinlendirmen gerekir. Maçtan 2 gün önce Gomis'i idmana çıkartmazdık, dinlendirirdik. Maç pazarsa cuma son idmana çıkardı. Oraya her zaman çıkmazdı, dinlenmek isterdi. Yaşından ve kendini bilmesinden. Psikolojik yanı da var. Icardi mesela oraya girer ama şuta katılmazdı, oyun kurma bölümüne katılırdı. Çok sakatlıkla oynadı, hep sakat sakat oynadı. Fit haliyle gerçekten bizde çok az oynadı. Tam toparlıyor, bir yerden sakatlandı. Bir sakatlık, diğer sakatlığı getiriyor."
"OSIMHEN'İN MADDESİ VAR"
"Sezon sonuna kadar Osimhen'in burada kalma niyeti var. Kendisi de kalmak istiyor, başta da aynı şeyi söylüyor. Orada bir madde var ama önemli değil, kalacağını söyledi. Ocak ayında transferle ilgili bir madde var. Bu madde, farklı şeyleri var. Önemli olan oyuncu. Karar veren oyuncu. O yüzden Osimhen burada kalacağını söylüyor. Gelirken de aynı şeyi söyledi. "
ZİRVENİN DETAYINI AÇIKLADI
"Milano'ya gittik. İzinlerimde oraya gidiyorum. 3 sene yaşadım. Oraya hakimim, yemesi içmesi... Gardi benim arkadaşım. Futbol konuşması yapmadık. Orada sadece oturduk, yemek yedik. 2 gün boyunca görüştük. Inter Kulübü'ne gittim, tesise değil de kulübe gittim. Yemek yedik. Benim dönemimde altyapıda olan, şimdi üst düzey yönetici olan biri var. Bizim oyuncuların hepsini biliyor. Oyuncuların hepsinin ismi geçti. Bu tür görüşmeler iyi oluyor."
"OSIMHEN GERÇEKÇİ GELMEDİ"
"Gardi bana Osimhen ile ilgili böyle böyle bir şey var dedi. Gerçekçi gelmedi ilk başta. Sonra bizim Adana Demirspor maçı vardı. Maçtan sonra havalimanında video görüşme yaptık. Transfer komitesiyle bunu değerlendirdik. Başkana götürdük. Başkanın onayını aldık. Ondan sonra transfer gerçekleşti."
ICARDI, OSIMHEN İÇİN MUTLU OLDU
"Mertens ile iletişime geçtim. Icardi, İtalya'dan tanıyordu, konuştuk. İmkansız, çok zor olur dediler. Çok iyi oyuncu olduğunu söylediler. Bu tür transferlerde özellikle iyi tanıyan oyuncularla iletişime geçiyorum. Mevki olarak Icardi gibi bir isminiz varsa elinizde, önemli bir değer, onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli. Onun yerine almıyorsun sonuçta. Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra problem yok, Icardi için böyle."
"ÇİFT FORVETİ SÖYLEDİM"
"Osimhen ile görüntülü görüşme yaptığımda iki forvet oynayacağım dedim. O zaman kanat oyuncum da çok yoktu. Elimde iki oyuncu varsa hep oynattım. Batshuayi da çok pozitif, takımı inanılmaz sahipleniyor. Çok mutluyuz. İyi çalışıyor, iyi katkı veriyor. Tam bir profesyonel. Hep istediğiniz türden bir oyuncu."
"BÖYLESİ YOK"
"Avrupa'da kimsenin bizim gibi bir forvet üçlüsü yok!"
"NDOMBELE ÇOK İYİ OYUNCU"
"Ndombele bence çok iyi oyuncu. Çok da iyi oynuyor bu yıl. Ama bize sezon başı yapmadan gelmişti, daha sonra hazır olana kadar süre geçti, takımın şeyini hiç bozmadı yani. İyi bir insan ve iyi oyuncuydu. Yatırım yapılabilecek bir oyuncuydu. "1 yıl daha oynar mı?" deseler, oynar derdim ama ona o anda cesaret edemezsiniz. Adam Nice'te oynuyor."
"YUNUS GİTMEK İSTEDİ"
"Yunus geçtiğimiz sezon gitmek istediği için kiraladık. Molde maçı ilk maç oynadık, bir de zorla oynattık yani, 'Hadi Yunus son maçın olsun' diyerek, çok da iyi oynadı, ikinci maçta da oynatalım derken, o anda Leicester oyuncuya bastırdı falan. Oyuncuların da hedefleri var yani ona şey yapmıyorum."
"KARARI BEN VERİYORUM"
"2.5 senede tüm oyuncuları ben istedim. En son ben karar veriyorum. Bütün hepsi böyle oldu. Bir kere beklenti çok yüksek. Sizden çok sıradan, genç bir oyuncu alıp 1 sene pişsin ondan sonra oynasın beklemiyorlar. Bir an öne takıma katkı sağlayacak oyuncu bekliyorlar. Geçen yaz Ziyech, Zaha, Tete, Ndombele almaz mısınız? Tete daha bir yatırımdı, serbest statüde geliyor. Davinson önemli bir transferdi."
"HEDEFİMİZ BÜYÜKKEN KÜÇÜK DÜŞÜNEMEYİZ"
"Bizim hedeflerimiz büyük. Küçük düşünemeyiz. Ben Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası oynayacağım. Büyük düşündük. Önemli oyuncular getirdik, sezonu da şampiyon bitirdik. Avrupa'da daha başarılı olabilirdik. Avrupa'ya devam edememe nedenlerimizinde biri Boey'i sattık, Angelino'yu gönderdik. Sparta Prag maçlarında cezalılar, sakatlar... Zorlandığımız yerler oldu. Yanlış olduğunu düşünmüyorum o transferlerin. Her mevkide iki elit oyuncumuz olsun dedik."
"İSMAİL HOCA DA ÇOK BAŞARILI"
"Fenerbahçe ve İsmail Hoca'nın 99 puanı, çok büyük bir başarı. Orada ikinci olan sanki başarısız gibi diyorlar ama her iki taraf da başarılı. Bir sene önce de aşağı yukarı son maça kadar gitti."
"HER MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
"Eskiden böyle değildi, şimdi her maçı kazanmamız gerekiyor. Bu da kazanma sayılarını yukarı çekiyor. Bir sezon başlarımız iyi olmuyor, milli oyunculardan ötürü. Sonra daha iyi oluyoruz."
"GELECEĞE DAİR UMUDUM ARTIYOR"
"Tottenham için insanlar, 'full ilk 11'iyle çıkmadı' diyebilirler ama oyuncu kalitesi olarak çok üst düzeyler. Son, Johnson, Maddison ile çıktılar. Çok üstün oynadık. Aklıma geldikçe mutlu oluyorum. Geleceğe dair umudum artıyor. Bayern Münih maçı da böyle olmuştu, orada gol bulamamıştık. Bayern'e pozisyonlar vermiştik, Tottenham 2 kere geldi 2 gol attı. Biz 1 veya 2 aut atışı yapmamışız."
ICARDI'Yİ ZEMİN Mİ SAKATLADI?
"Zemin sakatlamadı tabii ki yani fiziksel şartlar orada, en iyi şeyinde değildi, o son haftası onun için zor geçmişti. Direkt olarak zemin sakatladı diyemeyiz yani orada baskıya gitti ayağı takıldı...
Bizim stadın şeyi zor, çok kapalı. Makineleri yeniledik. Işık sistemine yatırım yapıldı. Çözümü bu. Bu sene bir anda bir hastalık geldi çime, zemin bozuldu, toparlamaya çalışıyorlar ama kolay olmuyor. Yatırım da yapıldı şimdi. Bundan sonra daha iyi olacak. Stadın güneş almaması, hava almaması... Hava almayan, kapalı bir stadyum."
"JELERT'İ OYNATACAĞIZ"
"Potansiyelli, genç bir oyuncu aldık. Forma için yarışıyor. İyi oynadığı maçlar da oldu. Onu oynatacağız. Danimarka Milli Takımı'nda oynadı. Bu yaşında Şampiyonlar Ligi maçı çok var. Bize karşı bir sağ bek, bir sol bek oynadı. O potansiyelli bir oyuncu. Jakobs fiziksel olarak çok atlet bir oyuncu, hem savunma geçişine hem hücum geçişine koşuları iyi."
"BİRAZ RİSKLİ OYNUYORUZ"
"Oyunu domine eden, topa sahip olan, pozisyonu ve gol sayısı yüksek bir takımız. Bu beni mutlu ediyor ama bir yandan daha az gol yememiz gerektiğini biliyorum. Birinci önceliğimiz gol yememek değil gol atmak, topun bizde olması. Biraz riskli oynuyoruz."
"RIGAS'IN SON İKİ MAÇINA BAKIN"
"Rigas'ın sonraki iki maçına bakın. Frankfurt 80'de atabildi. Kapanan bir takım. 3'te 3 ile gelen Anderlecht ile 1-1 berabere kaldılar. Türkiye'de küçümsendiği gibi bir takım değil. O maç 0-0 bitse kapandı, açamadım dersin. 2-0 öne geçmişsin, 2-2'ye gelmesi bizi üzen. Bu adamlar ilk golde ona çarptı, ona çarptı, o vurdu, gol. Direkten vurdu, önüne düştü, gol. Futbolun içinde bunlar var ama rakibi oraya getirmemek lazım. Stadyum atmosferi de çok kötüydü. Hazırlık maçı gibi. Ben 70 bin seyircili deplasmanı tercih ederim. Olimpiyat Stadyumu da Türkiye'nin en kötü stadyumu. Orada havaya giremiyorsun. 70 bin rakip seyirci, oyuncumu da motive ederim."
MUSLERA İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR
"Fernando Muslera ile sezon sonu olunca önceliğimiz devam etmesi yönünde olacak. Fizik olarak çok çalışkan ve hazır. Performansında değişiklik görmüyorum. Devam etmesini isterim."
"GALATASARAY'DAN AYRILMAM"
"En çok nerede olmak istersin desen herhangi bir teknik direktöre, Premier Lig dersin. İtalya benim için İtalyanca bildiğim için avantaj. Orası da bir yol. Benim bir konuşmam olmadı. Galatasaray'dan bu dönemde öyle bir şey olsa bile ayrılmam. Direkt olarak bana gelen bir şey var. Endirekt var mı bilmiyorum."
"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAMAZ"
"Osimhen'in bir çıkış maddesi var 75 milyon euro'luk. Galatasaray eğer oyuncuyu isterse her türlü şartı zorlayacaktır. Galatasaray, Osimhen'in burada kalmasını istiyor. Osimhen, Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda da oynamaz."