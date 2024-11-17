Yıllar sonra gelen Jose Mourinho itirafı! "Ona yalvardım"

Manchester United alt yapısında yetişen ve futbol hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Paddy McNair , Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Paddy McNair (REUTERS)

27 Eylül 2014, Paddy McNair'in asla unutamayacağı bir tarih. Kuzey İrlandalı oyuncu, henüz 19 yaşındayken Manchester United formasıyla ilk maçına Louis van Gaal tarafından çıkarılmış ve sakatlık krizinin ortasında defansın göbeğinde görev almıştı.

West Ham United'ın Old Trafford'a konuk olmasından iki gün önce basın toplantısı düzenleyen Van Gaal, United'ın stoper hattında alternatifleri kalmadığını açıkladı ve Londra ekibinine karşı tek üst düzey oyuncunun Marcos Rojo olduğunu söyledi. "Sağ taraftaki üç stoperim de yok, bu yüzden genç takıma geçmem gerekecek" açıklamasında bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı tercihini Paddy McNair'den yana kullandı. 2014/15 sezonu ilerledikçe McNair, takımda ara ara yer aldı ve sezonu 18 maçta oynayarak tamamladı. Old Trafford'daki çıkış sezonunda akademiden mezun olan biri için saygın bir rakamdı. Ancak stoperdeki önemli isimlerin geri dönmesi sonrası forma şansının azaslması anlamına geliyordu.