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Yıllar sonra gelen Jose Mourinho itirafı! "Ona yalvardım"

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho bugüne kadar çalıştırdığı futbolcularla gündemde sık sık yer almayı başardı. Zaman zaman iyi bzen duygusal bazen de eleştirel yönden anlatılan hikayeler dünya futbolunda yer dindi. Deneyimli çalıştırıcı için konuşan son isim ise kendisine yalvardığını söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 19:31 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 19:36
Yıllar sonra gelen Jose Mourinho itirafı! Ona yalvardım

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Manchester United alt yapısında yetişen ve futbol hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Paddy McNair, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında itiraf gibi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Paddy McNair (REUTERS)Paddy McNair (REUTERS)

27 Eylül 2014, Paddy McNair'in asla unutamayacağı bir tarih. Kuzey İrlandalı oyuncu, henüz 19 yaşındayken Manchester United formasıyla ilk maçına Louis van Gaal tarafından çıkarılmış ve sakatlık krizinin ortasında defansın göbeğinde görev almıştı.

West Ham United'ın Old Trafford'a konuk olmasından iki gün önce basın toplantısı düzenleyen Van Gaal, United'ın stoper hattında alternatifleri kalmadığını açıkladı ve Londra ekibinine karşı tek üst düzey oyuncunun Marcos Rojo olduğunu söyledi. "Sağ taraftaki üç stoperim de yok, bu yüzden genç takıma geçmem gerekecek" açıklamasında bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı tercihini Paddy McNair'den yana kullandı. 2014/15 sezonu ilerledikçe McNair, takımda ara ara yer aldı ve sezonu 18 maçta oynayarak tamamladı. Old Trafford'daki çıkış sezonunda akademiden mezun olan biri için saygın bir rakamdı. Ancak stoperdeki önemli isimlerin geri dönmesi sonrası forma şansının azaslması anlamına geliyordu.

Paddy Mcnair MLS'te forma giyiyior (AFP)Paddy Mcnair MLS'te forma giyiyior (AFP)

ESKİ BEŞİKTAŞLI YILDIZ ÖNÜNDE ENGEL OLDU

O dönem Jose Mourinho, Louis van Gaal'in yerine getirilmişti ve Eric Bailly'yi kadrosuna katarak kulübün stoper seçeneklerini güçlendirmişti. İngiliz devi, oyuncusunun kiralık gitmesini istiyordu ancak beklenmedik bir talep geldi.

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Jose Mourinho (AA)Jose Mourinho (AA)

"HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

McNair, o dönem göreve getirilen Mourinho ile konuştuğunu ve bonservisiyle gitmek istediğini söylediğini açıklayarak; "Hoşuma giden bir karar değildi. Bonservisimle gitmek istiyordum. Jose ile konuşmaya gittim. Eğer kadoya almazsanız burada kalacağım dedim. Bunun hakkında o kadar güçlü düşündüm ki. O zamanlar istediğim buydu, bu yüzden pişman değilim. Sanırım benim açık sözlülüğümü oldukça beğenmişti. Ayrılmak istediğimi, kiralık gitmek istemediğimi söyledim. Açıkçası ona meydan okudum ve kazandım. Ona yalvardım. Çok ısrar ettim. Sanırım buna saygı duydu. Ona 12 yaşımdan beri burada olduğumu ve kulübün en azından yapmak istediğimi yapmama izin verebileceğini söyledim." diye konuştu.

İşte o haber...

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