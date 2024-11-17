Galatasaray’da 2’si netleşen 5 ayrılık! Okan Buruk kararını verecek

Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluğun ardından üçüncüsü için uğraş veren Galatasaray , Süper Lig'de 31 puanla zirvede yer alıyor. Sarı kırmızılılar diğer yandan Avrupa'da da üst sıraları zorlamaya devam ediyor.

Faslı orta sahaya talip çıkmazsa kalan alacakları için fesih görüşmeleri yapılacak. Avusturya pasaportu bulunduğu için yerli statüsünde forma giyemeyen Yusuf konusunda da talipleri beklenecek.

Galatasaray 'da devre arası transfer döneminde yolların ayrılacağı ilk 2 isim belli oldu. Buna göre sezon başında kontratındaki opsiyon kullanılarak 1 yıl daha takımda kalması sağlanan Hakim Ziyech ile Rapid Wien'den alınan Yusuf Demir gönderilecek.

Elias Jelert (REUTERS)

SAYI 5'E YÜKSELEBİLİR

Tekik Direktör Okan Buruk'un henüz kararını veremediği ancak ayrılığa yakın isimler de var. Gabriel Sara'nın gelmesiyle forma şansı azalan ve yedek kulübesine mahkum olan Kerem Demirbay ilk sırada yer alıyor. Gurbetçi futbolcu için deneyimli teknik direktör oldukça soğuk ancak yıdlız orta saha gitmekte ısrar ederse farklı bir aksiyon alınabilir.

Sezon başında Kopenhag'dan alınan Elias Jelert ise maç tecübesi kazanması ve formunu yakalamsı adına kiralık gönderilebilir. Teknik heyet ve yönetim de bu konuya sıcak bakıyor.

Son olarak ise Victor Nelsson. Danimarkalı stoper Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı nedeniyle bu sezon istediği süreyi alamadı. Kendisiyle West Ham ilgileniyor. Eğer talep edilen bonservis gelirse bu kez gönderilebilir. Ancak yıldız oyuncu için yine son söz Okan Buruk'un. Tecübeli çalıştırıcı öğrencisiyle çalışmaya devam etmek isterse teklif reddedilecek.