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Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kapacak! Kıskandıracak hamle

İddialı başladığı 2024-2025 sezonunda fırtına gibi bir başlangıca imza atan Beşiktaş, sonraki süreçte bu formunu koruyamadı. Özellikle de Galatasaray karşısında alınan yenilgi sonrasında Kasımpaşa mağlubiyeti ve Başakşehir beraberliğiyle 8 puan kaybeden Kartal, devre arası transferine büyük önem veriyor. Listede Süper Lig'in en önemli isimlerinden biri yer alıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 23:08 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 23:35
Beşiktaş Süper Lig’in yıldızını kapacak! Kıskandıracak hamle

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Süper Lig'in ilk 12 haftasını liderin 10 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, önceliğini kanat bölgesine verdi. Bu doğrultuda, Eyüpspor formasıyla dikkat çeken Ahmed Kutucu'nun adı transfer listesinde öne çıkmaya başladı.

24 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip eden Beşiktaş yönetimi, devre arasında Eyüpspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ahmed Kutucu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor ve siyah-beyazlıların hücumdaki ihtiyaçlarına çözüm olabileceği düşünülüyor.

Ahmed Kutucu Eyüpspor'a yaptığı katkılarla öne plana çıktı (AA)Ahmed Kutucu Eyüpspor'a yaptığı katkılarla öne plana çıktı (AA)

AHMED KUTUCU'NUN GÖZ DOLDURAN PERFORMANSI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 12 maça çıkan Ahmed Kutucu, tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı. Genç futbolcu, bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak toplamda 10 gole doğrudan etki etti. Hücum hattındaki etkili oyunuyla dikkat çeken Kutucu, Eyüpspor'un başarısında önemli bir rol üstlendi.

Geçen sezon ise Ahmed Kutucu, Eyüpspor ile TFF 1. Lig'de 22 maçta 14 gol ve 4 asist üreterek takımını Süper Lig'e taşıyan kilit oyunculardan biri oldu. Eyüpspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Kutucu, özellikle bitiriciliği ve oyun zekasıyla öne çıkıyor.

Ahmed Kutucu Süper Lig'de yakaladığı ivme ile adından söz ettiriyor (AA)Ahmed Kutucu Süper Lig'de yakaladığı ivme ile adından söz ettiriyor (AA)

SAKATLIK NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARILDI

Ahmed Kutucu'nun yetenekleri milli takımlar seviyesinde de dikkat çekti. Genç oyuncu, Türkiye A Milli Takımı'nın Galler ve Karadağ maçlarının kadrosuna davet edildi. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle bu fırsatı değerlendiremedi ve kadrodan çıkarılmak zorunda kaldı.

Ahmed Kutucu daha önce Başakşehir'de de forma giydi (AA)Ahmed Kutucu daha önce Başakşehir'de de forma giydi (AA)

AHMED KUTUCU KİMDİR?

Ahmed Kutucu, 1 Mart 2000 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine, doğduğu şehrin takımı olan Schalke 04'ün altyapısında başladı. Schalke formasıyla profesyonel futbol kariyerine adım atan Kutucu, Almanya Bundesliga'da da forma giydi. Burada oynadığı dönemde genç yaşına rağmen sahada gösterdiği etkili performansla dikkat çekti.

Türkiye'ye transfer olmadan önce Almanya'nın çeşitli takımlarında forma giyen Ahmed Kutucu, 2021 yılında Başakşehir'e imza attı. 2023'te de Eyüpspor'a transfer oldu. Hücum hattının çeşitli bölgelerinde oynayabilen Kutucu, hem santrfor hem de kanat oyuncusu olarak görev yapabiliyor. Sahadaki çalışkanlığı, sürati ve bitirici vuruşlarıyla bilinen Kutucu, Eyüpspor forması altında sergilediği başarılı performansla Beşiktaş'ın radarına girdi.

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