24 yaşındaki futbolcunun performansını yakından takip eden Beşiktaş yönetimi, devre arasında Eyüpspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ahmed Kutucu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor ve siyah-beyazlıların hücumdaki ihtiyaçlarına çözüm olabileceği düşünülüyor.

Süper Lig 'in ilk 12 haftasını liderin 10 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş , devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Özellikle hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, önceliğini kanat bölgesine verdi. Bu doğrultuda, Eyüpspor formasıyla dikkat çeken Ahmed Kutucu 'nun adı transfer listesinde öne çıkmaya başladı.

Ahmed Kutucu Eyüpspor'a yaptığı katkılarla öne plana çıktı (AA)

AHMED KUTUCU'NUN GÖZ DOLDURAN PERFORMANSI

Bu sezon Eyüpspor formasıyla 12 maça çıkan Ahmed Kutucu, tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı. Genç futbolcu, bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak toplamda 10 gole doğrudan etki etti. Hücum hattındaki etkili oyunuyla dikkat çeken Kutucu, Eyüpspor'un başarısında önemli bir rol üstlendi.

Geçen sezon ise Ahmed Kutucu, Eyüpspor ile TFF 1. Lig'de 22 maçta 14 gol ve 4 asist üreterek takımını Süper Lig'e taşıyan kilit oyunculardan biri oldu. Eyüpspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Kutucu, özellikle bitiriciliği ve oyun zekasıyla öne çıkıyor.