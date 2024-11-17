Victor Osimhen o maçta yok! Yerine oynayacak isim belli oldu

Bu sezon kiralandığı Galatasaray 'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Victor Osimhen , milli takımda da gollerini atıyor. 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstermeye hak kazanan 25 yaşındaki forvetin son maçta oynamayacağı öğrenildi.

Victor Osimhen Galatasaray'daki 9 maçında 8 gol atıp 4 asist yaptı (AA)

FORMALİTE MAÇI

Nijerya'nın deneyimli teknik direktörü Austine Eguavoen, 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) elemelerindeki son maç için başlangıç kadrosunda bazı değişiklikler yapacak. Nijerya, Libya'nın Ruanda karşısındaki 1-0'lık sürpriz galibiyetiyle turnuvaya katılma hakkını elde etti ve ardından Benin Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini pekiştirdi. Bu nedenle, Uyo'da Ruanda'ya karşı oynanacak maç formalite niteliğinde olacak.

OwnGoalNigeria'nıın haberine göre Eguavoen, Nottingham Forest'ın talebi üzerine İngiltere'ye dönen Ola Aina ve babasının vefatı nedeniyle kadrodan ayrılan Stanley Nwabali gibi iki önemli oyuncunun yokluğunda mücadele etmek zorunda. Bu eksikliklerin yanı sıra, ilk 11'de de bazı değişiklikler planlanıyor. Bright Osayi-Samuel, Aina'nın yerine sağ bek pozisyonunda görev alacak ve Maduka Okoye, Nwabali'nin yerine kalede şans bulacak.