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Victor Osimhen o maçta yok! Yerine oynayacak isim belli oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde boy gösteriyor. Başarılı golcü ülkesi adına gelecek maça ilk 11'de başlayamayacak. İşte nedeni...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:00 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:03
Victor Osimhen o maçta yok! Yerine oynayacak isim belli oldu

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Bu sezon kiralandığı Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Victor Osimhen, milli takımda da gollerini atıyor. 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda boy göstermeye hak kazanan 25 yaşındaki forvetin son maçta oynamayacağı öğrenildi.

Victor Osimhen Galatasaray'daki 9 maçında 8 gol atıp 4 asist yaptı (AA)Victor Osimhen Galatasaray'daki 9 maçında 8 gol atıp 4 asist yaptı (AA)

FORMALİTE MAÇI

Nijerya'nın deneyimli teknik direktörü Austine Eguavoen, 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) elemelerindeki son maç için başlangıç kadrosunda bazı değişiklikler yapacak. Nijerya, Libya'nın Ruanda karşısındaki 1-0'lık sürpriz galibiyetiyle turnuvaya katılma hakkını elde etti ve ardından Benin Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini pekiştirdi. Bu nedenle, Uyo'da Ruanda'ya karşı oynanacak maç formalite niteliğinde olacak.

OwnGoalNigeria'nıın haberine göre Eguavoen, Nottingham Forest'ın talebi üzerine İngiltere'ye dönen Ola Aina ve babasının vefatı nedeniyle kadrodan ayrılan Stanley Nwabali gibi iki önemli oyuncunun yokluğunda mücadele etmek zorunda. Bu eksikliklerin yanı sıra, ilk 11'de de bazı değişiklikler planlanıyor. Bright Osayi-Samuel, Aina'nın yerine sağ bek pozisyonunda görev alacak ve Maduka Okoye, Nwabali'nin yerine kalede şans bulacak.

Victor Osimhen Nijerya formasıyla da gollerine deva ediyor (AA)Victor Osimhen Nijerya formasıyla da gollerine deva ediyor (AA)

OSIMHEN DİNLENDİRİLECEK

Hücum hattında ise yıldız forvet Victor Osimhen dinlendirilecek ve yerine Victor Boniface görev yapacak. Ayrıca, Sadiq Umar'ın da maçta süre alması planlanıyor. Bu da 25 yaşındaki yıldızın tamamen dinlendirilmesine olanak tanıyacak.

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