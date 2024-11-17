İlk Takvim duyurdu! Victor Osimhen’in takas haberi gündeme oturdu

Süper Lig'in bu sezonki en değerli transferlerinden biri olarak dikkat çeken ve performansıyla birbirinden önemli takımları da peşinden koştuırmayı başaran Victor Osimhen , gündemden düşmüyor.

Victor Osimhen Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu (AA)

İLK TAKVİM YAZDI

Takvim.com.tr, Nijeryalı futbolcu ile ilgili her gelişmeyi ve yurt dışındaki tüm iddiaları aktarmayı sürdürürken son haberler ise dev takas teklifi üzerinden servis edildi.

Türkiye'de bu haberi duyuran ilk Takvim oldu. 25 yaşındaki forvetin Manchester United'da forma giyen Joshua Zirkzee ile takas edilebileceği ve üstüne para da ödenebileceği yönündeki süreç, spor medyasının odak noktasına oturdu.

İşte o haber...

Takvim.com.tr Victor Osimhen'in Joshua Zirkzee ile takas olabileceği yönündeki haberi Türkiye'de ilk yazan internet sitesi oldu