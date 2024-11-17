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İlk Takvim duyurdu! Victor Osimhen'in takas haberi gündeme oturdu

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen için her geçen gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. Bu durum aynı zamanda Ocak ayının kış gibi sert geçeceğinin de göstergesi. Takvim, 25 yaşındaki futbolcu hakkındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek sarı kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler için anbean aktarıyor. Yıldız golcü için Manchester United'ın hazırladığı teklif Türkiye'de ilk takvim.com.tr tarafından paylaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 18:03 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 18:20
İlk Takvim duyurdu! Victor Osimhen’in takas haberi gündeme oturdu

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Süper Lig'in bu sezonki en değerli transferlerinden biri olarak dikkat çeken ve performansıyla birbirinden önemli takımları da peşinden koştuırmayı başaran Victor Osimhen, gündemden düşmüyor.

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İLK TAKVİM YAZDI

Takvim.com.tr, Nijeryalı futbolcu ile ilgili her gelişmeyi ve yurt dışındaki tüm iddiaları aktarmayı sürdürürken son haberler ise dev takas teklifi üzerinden servis edildi.

Türkiye'de bu haberi duyuran ilk Takvim oldu. 25 yaşındaki forvetin Manchester United'da forma giyen Joshua Zirkzee ile takas edilebileceği ve üstüne para da ödenebileceği yönündeki süreç, spor medyasının odak noktasına oturdu.

İşte o haber...

Takvim.com.tr Victor Osimhen'in Joshua Zirkzee ile takas olabileceği yönündeki haberi Türkiye'de ilk yazan internet sitesi olduTakvim.com.tr Victor Osimhen'in Joshua Zirkzee ile takas olabileceği yönündeki haberi Türkiye'de ilk yazan internet sitesi oldu

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