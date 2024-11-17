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Potada gülen Kanarya! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 86-72 yendi

Basketbol Süper Ligi'nin 7'inci haftası derbi maça sahne oldu. Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i ağırladı. İlk çeyreği 21-21 sona eren mücadelede ağırlığını ortaya koymayı başaran Kanarya, rakibine karşı kalan 3 periyotta gösterdiği performansla önemli bir fark yarattı. Bu durum da skora yansıtı. Sarı lacivertliler parkeden 86-72 galip ayrıldı.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 20:17 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 22:38
Potada gülen Kanarya! Fenerbahçe Beko Anadolu Efes’i 86-72 yendi

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Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 6 maçta sadece bi mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko ile yoluna yenilgisiz devam eden Anadolu Efes karşı karşıya geldi. İki dev ekibin mücadelesinde kazanan taraf sarı lacivertliler oldu. Lacivert beyazlı ekip bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi (AA)Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi (AA)

CANLI SKORLAR

1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 21-21 :Anadolu Efes
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 49-35 :Anadolu Efes
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 67-50 :Anadolu Efes
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 86-72 :Anadolu Efes

Fenerbahçe Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)Fenerbahçe Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)

EUROLEAGUE'DE FIRTINA GİBİ

Fenerbahçe Beko Avrupa macerasında bu sezon muhteşem bir form yakaladı ve ilk sırada yer alıyor. Kanarya, son 5 maçını da kazanarak iddiasını güçlü bir şekilde gösterdi.

Anadolu Efes ise çift maç haftasında İspanya'y konuk oldu. Baskonia'ya 89-84, Real Madrid'i ise 74-64 yenmeyi başardı.

Anadolu Efes çift maç haftasını 2 galibiyetle kapattı (AA)Anadolu Efes çift maç haftasını 2 galibiyetle kapattı (AA)

EFES'İN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Lacivert beyazlılar bu sezon ligde yakaladığı ivme ile adından söz ettirdi. Efes çıktığı 6 karşılaşmada da rakiplerini yenerek çok iyi bir başlangıca imza attı.

Kanarya ise sadece evinde Aliağa Petkim'e 77-65 yenilerek tek kaybını yaşadı.

Fenerbahçe Mersin Spor, Anadolu Efes Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek (AA)Fenerbahçe Mersin Spor, Anadolu Efes Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek (AA)

2 DEPLASMAN ÜST ÜSTE

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı sonrasında iki deplasmana çıkacak. Kanarya önce Mersin Spor ardından da Türk Telekom ile karşılaşacak.

Lacivert beyazlı ekip ise gelecek hafta Türk Telekom'u ağırlayacak.

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