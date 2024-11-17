Basketbol Süper Ligi 'nde bu sezon çıktığı 6 maçta sadece bi mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko ile yoluna yenilgisiz devam eden Anadolu Efes karşı karşıya geldi. İki dev ekibin mücadelesinde kazanan taraf sarı lacivertliler oldu. Lacivert beyazlı ekip bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Euroleague'de liderlik koltuğunda oturuyor (AA)

EUROLEAGUE'DE FIRTINA GİBİ

Fenerbahçe Beko Avrupa macerasında bu sezon muhteşem bir form yakaladı ve ilk sırada yer alıyor. Kanarya, son 5 maçını da kazanarak iddiasını güçlü bir şekilde gösterdi.

Anadolu Efes ise çift maç haftasında İspanya'y konuk oldu. Baskonia'ya 89-84, Real Madrid'i ise 74-64 yenmeyi başardı.