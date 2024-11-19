Karadağ - Türkiye maçı saat kaçta? MİLLİ MAÇ YAYIN BİLGİLERİ | Karadağ - Türkiye maçı hangi kanalda? Son puan durumu!

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A Milli Takım'da Hedef Liderlik:

A Milli Takım, Karadağ deplasmanından galip gelerek grubunu lider tamamlamak istiyor. Eğer Türkiye bu maçı kazanırsa, grubunda birinci sırada yer alacak ve adını A Ligi'ne yazdıracak.

Ancak, Milliler'in alacağı sonuçla birlikte Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucu da büyük önem taşıyor. İşte olasılıkların ayrıntıları:

Türkiye'nin galibiyeti durumunda Galler-İzlanda maçının sonucuna bakılacak. Eğer Galler üç puan alırsa, Türkiye'nin bir puan önünde yer alacak ve Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.

Beraberlik durumunda Galler ve İzlanda arasındaki mücadele, grup sıralamasını etkileyen en önemli faktör olacak.

Galler ve İzlanda arasında berabere bir sonuç çıkarsa, Türkiye, Galler'in iki puan önünde A Ligi'ne yükselecek.