Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadroyu güçlenlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar takımdan gidecek oyuncular da merak ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu'nu 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya gönderen Galatasaray, yıldız oyuncularına teklifler almaya devam ediyor. Sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osihmen'in talipleri gün geçtikçe artmaya devam ederken, Aslan'ın bir diğer formda yıldızına da sürpriz bir talip çıktı.