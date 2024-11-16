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Galatasaray'ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim'in ilk hedefi o

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hazırlanan sarı kırmızılıların yıldızına dev bir talip çıktı. Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim, yönetimden o ismi istedi.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:06 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:06
Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadroyu güçlenlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar takımdan gidecek oyuncular da merak ediliyor.

Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o

Kerem Aktürkoğlu'nu 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya gönderen Galatasaray, yıldız oyuncularına teklifler almaya devam ediyor. Sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osihmen'in talipleri gün geçtikçe artmaya devam ederken, Aslan'ın bir diğer formda yıldızına da sürpriz bir talip çıktı.

Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o

YUNUS AKGÜN'E KANCA

Sporting Lizbon'da kendini ispatlayan ve sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın başına geçen Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim, Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi.

Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o

Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran Yunus Akgün, 6 gol / 1 asist ile Galatasaray'ın bankosu olurken hücum hattında her bölgede (sol kanat, 10 numara, sağ açık) görev yapması ile devlerin de dikkatini çekti.

Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o

Portekiz ekibi Sporting'i çalıştırdığı dönemde Yunus'u fark eden Ruben Amorim, Sabah'ta yer alan habere göre Manchester United'ın başına geçer geçmez Galatasaraylı oyuncuyu listesine ekledi.

Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o

İngiliz devinin scoutları, 2000 doğumlu milli futbolcuyu ocak ayına kadar izleyecek. Manchester United'da kadroyu değiştirmeye hazırlanan Amorim, Yunus Akgün için olumlu görüş verdi.

Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o

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Galatasaray’ın yıldızını Manchester United istiyor! Amorim’in ilk hedefi o
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