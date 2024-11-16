Milliler liderlik için sahada! Montella Türkiye Galler maçı öncesi 11’i belirledi

MİLLİLERİN 636. MÜSABAKASI Milliler, İzlanda karşılaşmasıyla tarihindeki 636. karşılaşmasını oynayacak. Milliler, geride kalan 350'si resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 635 müsabakada 1'i hükmen 248 galibiyet elde etti.

Ay-yıldızlılar, 238 mağlubiyet ve 149 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 869 gol kaydederken, kalesinde ise 908 gole engel olamadı.



A Milliler, Galler ile 11. kez rakip olacak. Milliler, tamamı resmi 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

KAYSERİ UĞURLU GELİYOR



A Milli Futbol Takımı, Galler maçıyla Kayseri'de 4. maçını oynayacak. Milliler, 2009 yılında hizmete açılan Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda şimdiye kadar oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar burada son olarak 6 Eylül 2013 tarihinde Andorra ile mücadele etti ve rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

KENAN VE AHMET YOK A Millilerde, Galler maçında bir futbolcu cezasından dolayı oynamayacak. İzlanda karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kenan Yıldız, Galler karşısında olmayacak. Millilerde ayrıca sol arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle kadrodan çıkarılan Ahmed Kutucu da forma giyemeyecek.

TÜRKİYE - GALLER MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ Türkiye: Mert, Eren, Zeki, Merih, Abdülkerim, İsmail, Orkun, Hakan, Kerem, Arda, Barış.



Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris.