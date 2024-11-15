Szymanski’nin sakatlığı pahalıya mal oldu! Portekiz Polonya: 5-1

Estadio do Dragao'da oynanan maçta Portekiz'in gollerini 59. dakikada Rafael Leao, 72. dakika penaltıdan Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 83. dakikada Pedro Neto ve 87. dakikada yeniden Cristiano Ronaldo kaydetti.
Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta ağları 2 kez havalandırarak kariyerindeki 910. golüne ulaşmış oldu.
Polonya'nın tek golünü ise 88. dakikada Dominik Marczuk kaydetti.
Polonya Portekiz'e farklı yenilmenin üzüntüsünü yaşadı (EPA)
SZYMANSKI SAKATLANDI
Fenerbahçe forması giyen Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, maç öncesi ısınma sırasında sakatlandı. Yerine Mateusz Bogusz ilk 11'de görev aldı. Szymanski'nin durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.
ULUSLAR LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;
İskoçya: 1-0 :Hırvatistan
İsviçre: 1-1 :Sırbistan
Danimarka: 1-2 :İspanya
Güney Kıbrıs: 1-1 :Litvanya
Romanya: Yarıda kaldı :Kosova
Lüksemburg: 0-1 :Bulgaristan
Kuzey İrlanda: 2-0 :Belarus
San Marino: 1-1 :Cebelitarık