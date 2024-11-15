Szymanski’nin sakatlığı pahalıya mal oldu! Portekiz Polonya: 5-1

Estadio do Dragao'da oynanan maçta Portekiz'in gollerini 59. dakikada Rafael Leao, 72. dakika penaltıdan Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 83. dakikada Pedro Neto ve 87. dakikada yeniden Cristiano Ronaldo kaydetti.

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, bu maçta ağları 2 kez havalandırarak kariyerindeki 910. golüne ulaşmış oldu.

Polonya'nın tek golünü ise 88. dakikada Dominik Marczuk kaydetti.