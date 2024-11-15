Ümit Milli Futbol Takımı Bulgaristan’a 1-0 yenildi

Türkiye hazırlık maçında karşılaştığı Bulgaristan'a 1-0 yenildi.

Müsabaka'daki tek golü 73. dakikada CSKA 1948'da forma giyen Boris Dimitrov'un kaydett..

Gökhan Gönül'ün teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçını 19 Kasım'da Sırbistan ile yapacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.