Ümit Milli Futbol Takımı Bulgaristan’a 1-0 yenildi

Türkiye hazırlık maçında karşılaştığı Bulgaristan'a 1-0 yenildi.
Müsabaka'daki tek golü 73. dakikada CSKA 1948'da forma giyen Boris Dimitrov'un kaydett..
Gökhan Gönül'ün teknik direktörlüğünü yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçını 19 Kasım'da Sırbistan ile yapacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Sırbistan ile karşılaşacak (TFF resmi internet sitesi)
Ümit Millî Takımımızın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük A.Ş.), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK), Jankat Yılmaz (Adanaspor A.Ş.)
Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor A.Ş.), Furkan Demir (TSV Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Emir Ortakaya (KVC Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük A.Ş.), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş A.Ş.)
Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emre Demir (Sakaryaspor A.Ş.), Emir Bars (PSV II), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Cihan Çanak (Trabzsonspor A.Ş.)
Forvet: Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.)