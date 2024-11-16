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Fred ve Taison'dan ırkçılık karşıtı mesaj!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred ve eski takım arkadaşı Taison, futboldaki ırkçılık sorunu hakkında UEFA'ya konuştu. Taison, 2019 yılında Ukrayna'da Shakhtar Donetsk forması giyerken Dinamo Kiev'e karşı oynanan bir maçta ırkçı tacize tepki göstermesinin ardından oyundan atılmıştı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 18:31 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 18:31
Fred ve Taison’dan ırkçılık karşıtı mesaj!

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred ve eski takım arkadaşı Taison, futboldaki ırkçılık sorunu hakkında UEFA'ya konuştu.

TAISON: "HAYATIMIN EN ZOR ANLARINDAN BİRİYDİ"

Brezilyalı orta saha oyuncusu Taison, 2019 yılında Ukrayna'da Shakhtar Donetsk forması giyerken Dinamo Kiev'e karşı oynanan bir maçta ırkçı tacize tepki göstermesinin ardından oyundan atılmıştı.

Olayın ardından kararlı bir duruş sergileyen Taison, "Benim işim savaşmak, gururlu olmak ve başımı dik tutmak. Irkçı bir toplumda, ırkçı olmamak yeterli değildir, ırkçılık karşıtı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Şu anda Yunanistan'ın PAOK takımında oynayan Taison, futbol sahasındaki duruşunu sürdürüyor ve gollerini, Tommie Smith ve John Carlos'un Mexico City'deki 1968 Olimpiyat Oyunlarındaki ünlü Siyah Güç selamından esinlenen bir kutlamayla yumruğunu kaldırarak kutluyor.

Gol sevincinin yayılmasından mutlu olduğunu söyleyen Taison, "Böylesine büyük bir olay karşısında sessiz kalamayacağımıza inanıyorum. İdeallerim için savaşan biri olarak sorumluluk ve güç göstermek için yumruğumu kaldırıyorum. Birçok çocuk bana sosyal medyada aynı şeyi yapan fotoğraflar gönderiyor. Böyle bir etki yarattığı için çok mutluyum. Futbolcular olarak çok güçlü bir sesimiz var. Her zaman eşitlik için mücadele edeceğim, sadece kendim için değil, gençler ve aileleri için de. Ailem bana her zaman sorunlarımla başım dik bir şekilde yüzleşmeyi öğretti. Ten renginiz ne olursa olsun, hepimiz eşitiz." sözlerini sarf etti.

Taison. (REUTERS)Taison. (REUTERS)

FRED: "FUTBOL ÇOK GÜÇLÜ"

Taison'un Shakhtar'da birlikte oynadığı Brezilyalı arkadaşı Fred de Manchester United'da oynarken ırkçı tacize uğradığı için ırkçılığın nasıl bir şey olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Şu anda Fenerbahçe'de oynayan Fred, "2024'te hala böyle şeylerin olması korkunç ama her zaman kurban olduğumuzu düşünemeyiz. Futbol çok güçlü. Herkes futbolu sever, futbol tüm dünyaya ulaşır. Irkçılığı ortadan kaldırmak için mücadele etmeye devam edelim. Bu mesajı gönderen oyuncular pek çok insana ulaşıyor." sözlerini sarf etti.

Irkçılığın bir dünya sorunu olduğunu söyleyen Fred, "Bazı insanlar biraz geri kafalı ve ırkçılığı canlı tutuyorlar, ama ben insanlar olarak hep birlikte doğru yönde ilerlediğimize inanıyorum. Yakın gelecekte ırkçılığı artık duymayacağımıza inanıyorum ama bu gerçekleşene kadar mücadeleye devam etmeli, birlikte durmalı ve güçlü olmalıyız." dedi.

Jose Mourinhodan Frede destek!Jose Mourinhodan Frede destek!
Jose Mourinho'dan Fred'e destek!

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