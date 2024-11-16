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Galatasaray'da transfer zirvesi

Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray kolları şimdiden sıvadı. İsmail Jakobs'un alternatifinin olmaması ve Senegalli oyuncunun iki kez sakatlanması sonrasında sol bek transferi istendi. Ayrıca henüz bekleneni veremeyen Elias Jelert'in devre arasına kadar sergileyeceği performansa göre bir de sağ bek bakılacak.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 14:48 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 14:48
Galatasaray’da transfer zirvesi

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Bu sezon yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefi koyan Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı. Devre arasında takımı güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, kolları şimdiden sıvadı.

Bir öncelik listesi belirleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk olarak eksik bölgelerin güçlendirilmesini istedi. Buruk'un ilk güçlendirmek istediği bölgelerden biri sol bek oldu.

İsmail Jakobs'un alternatifinin olmaması ve Senegalli oyuncunun iki kez sakatlanması sonrasında sol bek transferi istendi. Ayrıca henüz bekleneni veremeyen Elias Jelert'in devre arasına kadar sergileyeceği performansa göre bir de sağ bek bakılacak.

Dries Mertens. (AA)Dries Mertens. (AA)

10'U DEVRALACAK İSİM

Galatasaray'da alternatifi olmayan diğer bölgeler sol kanat ve 10 numara pozisyonlarına da isim bakılıyor. Yunus Akgün'ü sol kanatta rekabete sokacak, sezon sonunda kontratı bitecek olan Dries Mertens'in ise yerine geçecek iki futbolcu araştırılıyor. Ayrıca takımdan ayrılmayı düşünen isimlerin de gitmesi halinde izlenecek senaryolar üzerinde de çalışılıyor. Fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu öğrenilen Kerem Demirbay ve Hakim Ziyech gibi isimlerin durumları yakından izleniyor.

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