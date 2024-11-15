Pogba’nın Juventus macerası sona erdi! Resmen açıklandı...

4 yıl aldığı doping cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba'nın akıbeti belli oldu. İtalyan devi Juventus, Fransız futbolcunun kontratının feshedildiğini açıkladı.
4 yıl aldığı doping cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba'nın akıbeti belli oldu. İtalyan devi Juventus, Fransız futbolcunun kontratının feshedildiğini açıkladı.
RESMEN AÇIKLANDI
Juventus, Paul Pogba'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus ve Paul Pogba, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sportif performans sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurur. Kulüp, Paul'a profesyonel geleceği için en iyi dileklerini sunar." ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Pogba, 2023'ün ağustos ayında verdiği örnekte dopinge rastlanmasıyla 4 yıllık men cezası almıştı. Kendisine verilen 4 yıllık men cezası CAS tarafından 18 aya indirildi. Paul Pogba, 11 Mart'tan itibaren yeniden forma giyebilecek.