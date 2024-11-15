Pogba’nın Juventus macerası sona erdi! Resmen açıklandı...

Paul Pogba futbola dönmeye hazırlanıyor (AFP)

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Juventus, Paul Pogba'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus ve Paul Pogba, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sportif performans sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurur. Kulüp, Paul'a profesyonel geleceği için en iyi dileklerini sunar." ifadeleri kullanıldı.