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Pogba'nın Juventus macerası sona erdi! Resmen açıklandı...

Aldığı doping cezasının 18 aya düşürülmesi sonrasında 11 Mart'tan itibaren forma giymesine hak tanınan Paul Pogba, Juventus ile yollarını ayırdı. Fransız yıldız için Torino ekibinden yapılan açıklamada karşılıklı anlaşmaya varıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 22:24 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 22:27
Pogba’nın Juventus macerası sona erdi! Resmen açıklandı...

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4 yıl aldığı doping cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba'nın akıbeti belli oldu. İtalyan devi Juventus, Fransız futbolcunun kontratının feshedildiğini açıkladı.

Paul Pogba futbola dönmeye hazırlanıyor (AFP)Paul Pogba futbola dönmeye hazırlanıyor (AFP)

RESMEN AÇIKLANDI

Juventus, Paul Pogba'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Juventus ve Paul Pogba, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sportif performans sözleşmesinin feshi konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurur. Kulüp, Paul'a profesyonel geleceği için en iyi dileklerini sunar." ifadeleri kullanıldı.

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NE OLMUŞTU?

Pogba, 2023'ün ağustos ayında verdiği örnekte dopinge rastlanmasıyla 4 yıllık men cezası almıştı. Kendisine verilen 4 yıllık men cezası CAS tarafından 18 aya indirildi. Paul Pogba, 11 Mart'tan itibaren yeniden forma giyebilecek.

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