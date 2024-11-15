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Fenerbahçe'ye dünya starı! Son karar Mourinho'nun

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ederken menajerler tarafından dünyaca ünlü yıldızın ismi masaya geldi. Yönetim, son kararı teknik direktör Jose Mourinho'ya bıraktı. Transfer içinse 2 soru işareti var. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 09:27
Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

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Fenerbahçe Yönetimi'nin transferdeki gündemi Talisca ve Archie Brown. Ancak son günlerde Paul Pogba ismi de fazlasıyla konuşuluyor. Bunun nedeni, dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun sarı lacivertliler'e önerilmiş olması.

Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

CEZASI 18 AYA İNDİRİLDİ

Birkaç yıl öncesine kadar pozisyonunun en iyilerinden biri olarak kabul edilen Pogba, 2023'ün ağustos ayında verdiği örnekte dopinge rastlanmasıyla birlikte kabusu yaşadı. Fransız futbolcu, kullandığı ilaç nedeniyle bu durumun başına geldiğini söyledi. Kendisie verilen 4 yıllık men cezası CAS tarafından 18 aya indirildi.

Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

HEDEFİ YENİDEN KENDİNİ KANITLAMAK

Paul Pogba, 11 Mart'tan itibaren yeniden forma giyebilecek. 31 yaşındaki futbolcunun şu anda tek bir hedefi var: Sahalara yeniden dönüp yeni bir sayfa açmak ve kendini yeniden dünya futboluuna kanıtlamak.

Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

10 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇTİ

Bu konuda öyle kararlı ki ceza aldığı dönemde Juventus'un tutumu nedeniyle, İtalyan deviyle 2026 haziranına kadar devam eden ve senelik 10 milyon Euro kazanmasını sağlayan sözleşmesinden bile vazgeçti. Pogba'nın avukatıyla Juve'nin hukukçuları arasında devam eden fesih görüşmelerinin kısa süre içinde sonuçlanacağı kaydedildi.

Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

AKILLARDA İKİ SORU İŞARETİ VAR

Sarı-Lacivertli taraftarlar için Pogba gibi bir isim fazlasıyla heyecanlandırıcı. Ancak akıllarda iki soru işareti var. İlki, dünyaca ünlü yıldızın maliyeti. Bu bir sorun değil çünkü Juventus'ta 10 milyon Euro maaşı bırakan Fransız futbolcu için maddiyat, imza atacağı yeni kulüpten beklentileri arasında son sıralarda yer alıyor.

Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

CİDDİ MAÇ EKSİĞİ...

İkinci soru işareti ise tecrübeli oyuncunun 3 Eylül 2023'ten beri sahaya çıkmamış olması. Pogba'nın ciddi bir maç eksiği olacağı kesin ama yeniden forma giymeyi iple çeken yıldız futbolcu, özel hocasıyla idmanlarına sıkı şekilde devam ediyor. Bu transfer kumar olarak görünebilir.

Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

KARAR JOSE MOURİNHO'NUN!

Öte yandan temmuzda verdiği röportajda, "Pogba ölmedi. Geri dönmek için büyük bir arzu duyuyorum. Profesyonel olmak isteyen çocuklar gibi heyecanlıyım" sözlerini sarf eden Fransız futbolcunun fazlasıyla hırslı olduğu bir gerçek. Sarı-Lacivertli Yönetim'in bu konuda kararı Jose Mourinho'ya bıraktığı öğrenildi.

Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

MANCHESTER UNİTED İÇİN İKNA ETMİŞTİ

Dünyaca ünlü teknik adam, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Pogba'yı, alt yapısında oynayıp sorunlu bir şekilde ayrıldığı İngiliz ekibine dönmeye ikna etmişti. Kırmızı Şeytanlar, tam 105 milyon Euro bonservis ödemişti. Fanatik'in haberine göre Mourinho'nun Pogba'yla ilişkisi harika değildi ancak kariyerinde yeni bir sayfa açmasına yardım edebilecek kişilerden biri olduğu şüphe götürmez.

Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

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