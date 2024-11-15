Fenerbahçe’ye dünya starı! Son karar Mourinho’nun

10 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇTİ Bu konuda öyle kararlı ki ceza aldığı dönemde Juventus'un tutumu nedeniyle, İtalyan deviyle 2026 haziranına kadar devam eden ve senelik 10 milyon Euro kazanmasını sağlayan sözleşmesinden bile vazgeçti. Pogba'nın avukatıyla Juve'nin hukukçuları arasında devam eden fesih görüşmelerinin kısa süre içinde sonuçlanacağı kaydedildi.





AKILLARDA İKİ SORU İŞARETİ VAR



Sarı-Lacivertli taraftarlar için Pogba gibi bir isim fazlasıyla heyecanlandırıcı. Ancak akıllarda iki soru işareti var. İlki, dünyaca ünlü yıldızın maliyeti. Bu bir sorun değil çünkü Juventus'ta 10 milyon Euro maaşı bırakan Fransız futbolcu için maddiyat, imza atacağı yeni kulüpten beklentileri arasında son sıralarda yer alıyor.





CİDDİ MAÇ EKSİĞİ...



İkinci soru işareti ise tecrübeli oyuncunun 3 Eylül 2023'ten beri sahaya çıkmamış olması. Pogba'nın ciddi bir maç eksiği olacağı kesin ama yeniden forma giymeyi iple çeken yıldız futbolcu, özel hocasıyla idmanlarına sıkı şekilde devam ediyor. Bu transfer kumar olarak görünebilir.





KARAR JOSE MOURİNHO'NUN!



Öte yandan temmuzda verdiği röportajda, "Pogba ölmedi. Geri dönmek için büyük bir arzu duyuyorum. Profesyonel olmak isteyen çocuklar gibi heyecanlıyım" sözlerini sarf eden Fransız futbolcunun fazlasıyla hırslı olduğu bir gerçek. Sarı-Lacivertli Yönetim'in bu konuda kararı Jose Mourinho'ya bıraktığı öğrenildi.





MANCHESTER UNİTED İÇİN İKNA ETMİŞTİ



Dünyaca ünlü teknik adam, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Pogba'yı, alt yapısında oynayıp sorunlu bir şekilde ayrıldığı İngiliz ekibine dönmeye ikna etmişti. Kırmızı Şeytanlar, tam 105 milyon Euro bonservis ödemişti. Fanatik'in haberine göre Mourinho'nun Pogba'yla ilişkisi harika değildi ancak kariyerinde yeni bir sayfa açmasına yardım edebilecek kişilerden biri olduğu şüphe götürmez.