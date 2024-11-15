Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

Jose Mourinho ve scout ekibinin koordineli çalışmasının ardından bu bölgeye yapılacak takviye için adaylar belirledi.

Sarı-lacivertliler, yapılan istişareler sonucunda alternatifli bir liste oluşturdu ve 4 isim öne çıktı. Bu isimlerin ikisi Premier Lig'den ikisi ise Serie A'dan... Hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle ilk temas kurulacak.