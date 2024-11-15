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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları devam ediyor. Samsunspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Jayden Oosterwolde yerine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya, bu doğrultuda 4 aday belirledi...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:23 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 11:59
Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

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Transfer çalışmalarına şimdiden startı veren Fenerbahçe'de öncelik Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasından dolayı sol bek.

Jose Mourinho ve scout ekibinin koordineli çalışmasının ardından bu bölgeye yapılacak takviye için adaylar belirledi.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

Sarı-lacivertliler, yapılan istişareler sonucunda alternatifli bir liste oluşturdu ve 4 isim öne çıktı. Bu isimlerin ikisi Premier Lig'den ikisi ise Serie A'dan... Hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle ilk temas kurulacak.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

İLK HEDEF REGUILON

Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü ilk isim Tottenham'da kadroya girmekte zorlanan Sergio Reguilon. Jose Mourinho'nun Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde kadroya katılan oyuncu, Portekizli çalıştırıcının isteğiyle ilk sıraya yazıldı.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

CHILWELL SICAK BAKIYOR

Oyuncuyu Jose ikna etmeye çalışıyor. Reguilon'da sorun çıkması halinde ise rota Chelsea'den Ben Chilwell'e dönecek. Bu sezon Londra ekibinde forma giymekte zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, ayrılmak istiyor. Jose Mourinho'yla çalışmaya da sıcak bakıyor

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

FIORENTINA TOK SATICI

Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan diğer iki sol bek adayı ise İtalya'dan. Listenin üçüncü sırasında bulunan oyuncu, geçen sezon Empoli'den Fiorentina'ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fabiano Parisi.

Ancak Fiorentina, tatmin edici bonservis teklif edilmediği halde Parisi'yi bırakmaya sıcak değil.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

GALLO DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü son isim ise; Lecce'den Gallo. Fotomaç'ın haberine göre 24 yaşındaki oyuncu için de ilk nabız yoklaması hafta sonunda yapılacak.

Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

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