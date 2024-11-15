Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde yerine 4 aday!

Transfer çalışmalarına şimdiden startı veren Fenerbahçe'de öncelik Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasından dolayı sol bek.
Jose Mourinho ve scout ekibinin koordineli çalışmasının ardından bu bölgeye yapılacak takviye için adaylar belirledi.
Transfer çalışmalarına şimdiden startı veren Fenerbahçe'de öncelik Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasından dolayı sol bek.
Jose Mourinho ve scout ekibinin koordineli çalışmasının ardından bu bölgeye yapılacak takviye için adaylar belirledi.
Sarı-lacivertliler, yapılan istişareler sonucunda alternatifli bir liste oluşturdu ve 4 isim öne çıktı. Bu isimlerin ikisi Premier Lig'den ikisi ise Serie A'dan... Hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle ilk temas kurulacak.
İLK HEDEF REGUILON
Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü ilk isim Tottenham'da kadroya girmekte zorlanan Sergio Reguilon. Jose Mourinho'nun Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde kadroya katılan oyuncu, Portekizli çalıştırıcının isteğiyle ilk sıraya yazıldı.
CHILWELL SICAK BAKIYOR
Oyuncuyu Jose ikna etmeye çalışıyor. Reguilon'da sorun çıkması halinde ise rota Chelsea'den Ben Chilwell'e dönecek. Bu sezon Londra ekibinde forma giymekte zorlanan 27 yaşındaki oyuncu, ayrılmak istiyor. Jose Mourinho'yla çalışmaya da sıcak bakıyor
FIORENTINA TOK SATICI
Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan diğer iki sol bek adayı ise İtalya'dan. Listenin üçüncü sırasında bulunan oyuncu, geçen sezon Empoli'den Fiorentina'ya 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Fabiano Parisi.
Ancak Fiorentina, tatmin edici bonservis teklif edilmediği halde Parisi'yi bırakmaya sıcak değil.
GALLO DA LİSTEDE
Fenerbahçe'nin sol bek için düşündüğü son isim ise; Lecce'den Gallo. Fotomaç'ın haberine göre 24 yaşındaki oyuncu için de ilk nabız yoklaması hafta sonunda yapılacak.