Jose Mourinho’dan oynatmadığı futbolcular için konuştu: Üzgünüm

Süper Lig' verilen arada Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe , sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Cenk Tosun ve Levent Mercan kaydetti. Mücadelenin ardından konuşan Teknik Direktör Jose Mourinho , maçı kazanmalarından dolayı mutlu olduğunu ve oyuncularının hem sistem hem de kısa süredeki dönüşleri nedeniyle sevindiğini söyledi.

Jose Mourinho (AA)

"KENDİLERİNİ KANITLADILAR"

"Çok mutluyum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Tadić, Fred ve Becao gibi genelde ilk 11'de oynayan isimler, bugün profesyonelliklerini bir kez daha kanıtladılar ve örnek bir performans sergilediler. Aynı şekilde, az süre alan veya genelde forma şansı bulamayan Yusuf, Cenk, Bartuğ ve Levent gibi oyuncular da bugün çok iyi bir performans gösterdi. Onlar adına da oldukça mutluyum."

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

"Bir yandan da üzgünüm; çünkü süre veremediğim oyuncular bugün sahada gösterdikleri performansla her zaman oynamayı ne kadar hak ettiklerini bir kez daha ortaya koydular. Bu oyunculara hak ettikleri kadar süre veremediğim için kendimi kötü hissediyorum, çünkü kesinlikle daha fazlasını hak ediyorlar. Ayrıca genç oyuncularımız adına da mutluyum. Bugün Zeki ve Şükür daha fazla süre aldı. Dün Trabzon'da kendi liglerinde bir maç oynamalarına rağmen bugün de iyi bir performans sergilediler. Diğer genç oyuncularımız da kısa süre de olsa sahada yer aldı."

"OYUNCULAR SİSTEMİ MUHTEŞEM UYGULADI"

"Formasyon tercihime gelecek olursak, bu konuda şunları söyleyebilirim: Maça hazırlanırken elimizde yalnızca 9 oyuncu vardı. Bu oyuncuların yanında genç oyuncularla da çalışarak elimizdeki kadroyla bir takım oluşturmak için çaba gösterdik. Dün bu sistem üzerine bir antrenman yaptık ve oyuncular sahada bunu mükemmel bir şekilde uyguladı."