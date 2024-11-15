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Livakovic Avrupa'nın zirvesinde!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında zirveye yerleşti. Oynadığı 11 maçın 7'sinde rakiplerine geçit vermeyen Livakovic, kendi liglerinde aynı sayıda karşılaşmada gol yemeyen Macar Peter Gulacsi (RB Leipzig) ve İspanyol Alex Remiro (Real Sociedad) ile birlikte bu istatistikte zirveye yerleşti.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:55 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 12:55
Livakovic Avrupa’nın zirvesinde!

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Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında zirveye yerleşti.

Hırvat futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de kalesini en çok gole kapatan 3 kaleci arasında yer alıyor. Süper Lig'de oynadığı 11 maçın 7'sinde rakiplerine geçit vermeyen Livakovic, kendi liglerinde aynı sayıda karşılaşmada gol yemeyen Macar Peter Gulacsi (RB Leipzig) ve İspanyol Alex Remiro (Real Sociedad) ile birlikte bu istatistikte zirveye yerleşti.

ALİSSON VE EDERSON ÇOK GERİDE KALDI

Livakovic, Gulacsi ve Remiro'yu 6'şar maçla Atletico Madrid'den Jan Oblak, Juventus'tan Michele Di Gregorio; 5'er maçla Bayern Münih'ten Manuel Neuer, Napoli'den Alex Meret, Lens'ten Brice Samba, Empoli'den Devis Vasquez, Lille'den Lucas Chevalier, Toulouse'dan Guillaume Restes, Manchester United'dan Andre Onana ve İnter'den Yann Sommer izledi. Dünyanın en pahalı kalecileri arasında yer alan Liverpool'dan Alisson Becker 4, Manchester City'den Ederson ise sadece 2 Premier Lig maçını golsüz kapattı.

Livakovic. (AA)Livakovic. (AA)

MUSLERA 3 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

İstikrarlı başarı grafiğiyle piyasa değerini 11 milyon Euro'ya yükselterek Türkiye'nin en pahalı kalecisi olan Dominik Livakovic'in Süper Lig'deki en yakın takipçileri, 5'er maçta kalelerini gole kapatmayı başaran Beşiktaşlı Mert Günok, Eyüpsporlu Berke Özer, Samsunsporlu Okan Kocuk. Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonluklarında büyük payı olan Fernando Muslera ise görev yaptığı 11 karşılaşmanın sadece 3'ünü gol yemeden tamamlayarak listenin alt sıralarında kaldı.

Bu sezon 11 lig maçının 7'sinde gol yemeyen Livakovic, geçen sezon aynı kulvarda çıktığı 34 karşılaşmada 28 gol yerken, 15'ini golsüz kapatmıştı.

Fenerbahçe'de 2. sezonunu yaşayan Livakovic, sarı lacivertli formayla çıktığı 59 resmi maçta 62 gol yerken, 24 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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