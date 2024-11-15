Yok artık Fener! Osimhen’i gölgede bırakacak Viktor Gyökeres hamlesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler transferde de yine karşı karşıya geldi. Galatasaray'da harikalar yaratan Victor Osimhen 1 numaralı gündem maddesi olurken, sarı-lacivertliler de Nijeryalı yıldız için devreye girmiş durumda.

Her ne kadar F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı bu transferde devrede olmadıklarını ifade etse de, kulislerde sarı-lacivertli kurmayların ilk teması kurduğu iddia ediliyor.

Osimhen'in 25 milyon Euro'su peşin olmak üzere 75 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi var.