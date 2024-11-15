Yok artık Fener! Osimhen’i gölgede bırakacak Viktor Gyökeres hamlesi

Yeni Asır'ın haberine göre konuştukları isim ise 100 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Sporting Lizbon'un süper yıldızı Viktor Gyökeres.
10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Camiada bazı isimler, "Galatasaray, Osimhen için 75 milyon Euro buluyorsa, Fenerbahçe de Gyökeres için 100 milyon Euro'yu bulur" iddiasında.
Galatasaray camiasında yönetimde bile olmayan 10 işadamının 5'er milyon Euro vereceği konuşulurken, Fenerbahçe'de de yönetimde olan isimlerin 10'ar milyon Euro verip vermeyeceği tartışılıyor.
PAMUK ELLER CEBE
Servetleri yüzlerce milyon Euro'yu bulan isimlerin ellerini ceplerine atmaktan çekinmeyecekleri tartışılıyor. Bu isimlerin başında Başkan Ali Koç gelirken, bunun yanı sıra kişisel servetleri milyar dolar seviyesinde olan Erol Bilecik ile Hamdi Akın'ın yanı sıra Asbaşkan Acun Ilıcalı, Mustafa Hakan Safi ve Nezih Barut'un da bu dev transfer için devreye gireceği iddia ediliyor.
DEĞERİ 4 YILDA 90 KAT ARTTI
2018'de Brighton'a imza atan Gyökeres, 2021'de bonservisiyle Coventry City'ye transfer olurken iki sezon sonra Sporting'le anlaştı. Sporting o dönemde transfer için 24 milyon Euro ödedi.
Coventry'de piyasa değeri 800 bin Euro olan Gyökeres'in Sporting'e imza attığında değeri 13 milyon Euro oldu.
Şu anda güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olan yıldız ismin sözleşmesinde 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var.