Eski futbolcudan dünya devine Victor Osimhen ve Arda Güler önerisi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Manchester United, Erik Ten Hag ile yollarını ayırdı ve Ruben Amorin yönetiminde yeni bir döneme başladı.

Arda Güler (REUTERS)

"MANCHESTER UNITED'IN İHTİYACI VAR"

Louis Saha, BoyleSports'a yaptığı açıklamada; "Manchester United'ın Arda Güler'e sunabileceği çok şey var, bunlardan biri de şu anda Real Madrid'dekinden daha fazla süre alması" dedi.

Saha açıklamasının devamında; "United'ın özgürce oynayan bu tip bir oyun kurucuya ihtiyacı var ve genç oyuncuların Real Madrid'de, özellikle orta sahada bunu elde etmesi çok zor. Bu fırsatla United'da başarılı olabilir.

Potansiyeline ulaşması için oynaması gerekiyor ve belki de Euro 2024'teki etkileyici performansının ardından kiralık olarak gönderilmesi uygun olabilir. Çok akıllı bir oyuncu.

United'ın Bruno Fernandes ve Rasmus Hojlund gibi oyunculara şans verebilecek birine ihtiyacı var. Final paslarında sorun yaşamayacak bir isme. O futbolcu Arda olabilir" ifadelerini kullandı.