Eski futbolcudan dünya devine Victor Osimhen ve Arda Güler önerisi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Manchester United, Erik Ten Hag ile yollarını ayırdı ve Ruben Amorin yönetiminde yeni bir döneme başladı.
Portekizli teknik adamın Sporting'de yakaladığı çıkış sonrasında Ruud van Nistelrooy'dan görevi devralmasıyla resmiyete kavuşacak süreçle birlikte takımda birçok şeyin değişmesi bekleniyor. Özlellikle taktik olarak 3-4-3'ün benimsenmesi gündemde.
Victor Osimhen (AA)
2 YILDIZ İÇİN FLAŞ SÖZLER
Transferde Ocak ayına hazırlanan Manchester Unite'da birçok oyuncu listede bulunuyor. Ruben Amorim'in istediği isimler üzerinden yürütülecek operasyon ile birlikte üst sıraların zorlanması hedefleniyor.
Kırmızı Şeytanlar'ın eski yıldızı Louis Saha, Manchester'ın kırmızı temsilcisinin Arda Güler ve Victor Osimhen'i kadrosuna katması gerektiğini söyleyerek çok önemli ifadeler kullandı.
Arda Güler (REUTERS)
"MANCHESTER UNITED'IN İHTİYACI VAR"
Louis Saha, BoyleSports'a yaptığı açıklamada; "Manchester United'ın Arda Güler'e sunabileceği çok şey var, bunlardan biri de şu anda Real Madrid'dekinden daha fazla süre alması" dedi.
Saha açıklamasının devamında; "United'ın özgürce oynayan bu tip bir oyun kurucuya ihtiyacı var ve genç oyuncuların Real Madrid'de, özellikle orta sahada bunu elde etmesi çok zor. Bu fırsatla United'da başarılı olabilir.
Potansiyeline ulaşması için oynaması gerekiyor ve belki de Euro 2024'teki etkileyici performansının ardından kiralık olarak gönderilmesi uygun olabilir. Çok akıllı bir oyuncu.
United'ın Bruno Fernandes ve Rasmus Hojlund gibi oyunculara şans verebilecek birine ihtiyacı var. Final paslarında sorun yaşamayacak bir isme. O futbolcu Arda olabilir" ifadelerini kullandı.