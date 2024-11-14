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Eski futbolcudan dünya devine Victor Osimhen ve Arda Güler önerisi!

Futbolculuk kariyerinde birçok önemli kulübün formasını giyen Louis Saha, Galatasaray'da kiralık oynayan Victor Osimhen ile Real Madrid'de top koşturan Arda Güler için Manchester United'da çağrıda bulundu. Fransız yıldız, Viktor Gyökeres'ten daha çok etki yapabileceğini düşündüğü Nijeryalı futbolcu için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 17:43
Eski futbolcudan dünya devine Victor Osimhen ve Arda Güler önerisi!

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Manchester United, Erik Ten Hag ile yollarını ayırdı ve Ruben Amorin yönetiminde yeni bir döneme başladı.

Portekizli teknik adamın Sporting'de yakaladığı çıkış sonrasında Ruud van Nistelrooy'dan görevi devralmasıyla resmiyete kavuşacak süreçle birlikte takımda birçok şeyin değişmesi bekleniyor. Özlellikle taktik olarak 3-4-3'ün benimsenmesi gündemde.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

2 YILDIZ İÇİN FLAŞ SÖZLER

Transferde Ocak ayına hazırlanan Manchester Unite'da birçok oyuncu listede bulunuyor. Ruben Amorim'in istediği isimler üzerinden yürütülecek operasyon ile birlikte üst sıraların zorlanması hedefleniyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın eski yıldızı Louis Saha, Manchester'ın kırmızı temsilcisinin Arda Güler ve Victor Osimhen'i kadrosuna katması gerektiğini söyleyerek çok önemli ifadeler kullandı.

Arda Güler (REUTERS)Arda Güler (REUTERS)

"MANCHESTER UNITED'IN İHTİYACI VAR"

Louis Saha, BoyleSports'a yaptığı açıklamada; "Manchester United'ın Arda Güler'e sunabileceği çok şey var, bunlardan biri de şu anda Real Madrid'dekinden daha fazla süre alması" dedi.

Saha açıklamasının devamında; "United'ın özgürce oynayan bu tip bir oyun kurucuya ihtiyacı var ve genç oyuncuların Real Madrid'de, özellikle orta sahada bunu elde etmesi çok zor. Bu fırsatla United'da başarılı olabilir.

Potansiyeline ulaşması için oynaması gerekiyor ve belki de Euro 2024'teki etkileyici performansının ardından kiralık olarak gönderilmesi uygun olabilir. Çok akıllı bir oyuncu.

United'ın Bruno Fernandes ve Rasmus Hojlund gibi oyunculara şans verebilecek birine ihtiyacı var. Final paslarında sorun yaşamayacak bir isme. O futbolcu Arda olabilir" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

İngiliz devinin Ruben Amorin yönetiminde Viktor Gyökeres transferine yönlenmesi ve bu nedenle de avantajlı konumda bulunması ile ilgili de konuşan Louis Saha, Victor Osimhen'in çok daha iyi bir tercih olabileceğini söyleyerek; "İstatistiklere bakarsanız, Manchester United'ın Viktor Gyökeres yerine Victor Osimhen'in peşine düşmesi gerekir, bu kadar basit. Napoli'de dört yıldır gol atıyor ve Galatasaray'a katıldığından beri de aynı şeyi yapıyor. Eğlence amaçlı gol atıyor." diye konuştu.

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Arda Güler ve Victor Osimhen İngiliz basınında (Metro)Arda Güler ve Victor Osimhen İngiliz basınında (Metro)

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