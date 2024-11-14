PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da dev zirve! Victor Osimhen transferi için mi buluştular?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmanın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de zirveye oynamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Ocak ayında kadrosunda görmek istediği isimler konusunda yönetimle görüşen Teknik Direktör Okan Buruk, birçok yıldızın gelmesinde rol oynayan George Gardi İtalya'da bir araya geldi. Söz konusu zirve sarı krımızılıları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 20:24 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 20:24
Galatasaray’da dev zirve! Victor Osimhen transferi için mi buluştular?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da birçok futbolcu transfer listesinde bulunuyor. Rakiplerini geride bırakmanın yanı sıra farkı da açmayı kendine hedef olarak belirleyen Aslan'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

GALATASARAYLILAR HEYECANLANDI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve George Gardi İtalya'da bir araya geldi. Üç ismin bir araya geldiği zirvesinin Victor Osimhen sebebiyle gerçekleştiği beklentisi sarı kırmızılı taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı.

Son günlerde Nijeryalı forvetin birçok dünya devi ile anılmasına rağmen Galatasaray'ın kadrosuna katma isteğinin medyada yer alması üzerine yaşanana bu gelişme iddiaları güçlendirdi.

Eski futbolcudan dünya devine Victor Osimhen ve Arda Güler önerisi!Eski futbolcudan dünya devine Victor Osimhen ve Arda Güler önerisi!
Eski futbolcudan dünya devine Victor Osimhen ve Arda Güler önerisi!

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

VICTOR OSIMHEN'İ BİTİREN İSİMDİ

Gardi, transferin nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı: "Transfer, cuma gece yarısı Avrupa pazarlarının kapanmasından sonra başladı. Victor'un Napoli'den ayrılmadığını ve Napoli'de özel bir durumun olduğunu fark ettim. Kulüpten, oyuncunun kiralık gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordum. Onlar da açık kapı bıraktılar. Hemen Galatasaray ile iletişime geçtim ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini, birkaç gün içinde tamamlanması gerektiğini söyledim."

SON DAKİKA