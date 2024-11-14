Galatasaray’da dev zirve! Victor Osimhen transferi için mi buluştular?

Üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da birçok futbolcu transfer listesinde bulunuyor. Rakiplerini geride bırakmanın yanı sıra farkı da açmayı kendine hedef olarak belirleyen Aslan'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Victor Osimhen (AA)
GALATASARAYLILAR HEYECANLANDI
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Okan Buruk ve George Gardi İtalya'da bir araya geldi. Üç ismin bir araya geldiği zirvesinin Victor Osimhen sebebiyle gerçekleştiği beklentisi sarı kırmızılı taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı.
Son günlerde Nijeryalı forvetin birçok dünya devi ile anılmasına rağmen Galatasaray'ın kadrosuna katma isteğinin medyada yer alması üzerine yaşanana bu gelişme iddiaları güçlendirdi.
Victor Osimhen (AA)
VICTOR OSIMHEN'İ BİTİREN İSİMDİ
Gardi, transferin nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı: "Transfer, cuma gece yarısı Avrupa pazarlarının kapanmasından sonra başladı. Victor'un Napoli'den ayrılmadığını ve Napoli'de özel bir durumun olduğunu fark ettim. Kulüpten, oyuncunun kiralık gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordum. Onlar da açık kapı bıraktılar. Hemen Galatasaray ile iletişime geçtim ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini, birkaç gün içinde tamamlanması gerektiğini söyledim."