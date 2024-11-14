Galatasaray’da dev zirve! Victor Osimhen transferi için mi buluştular?

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Üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da birçok futbolcu transfer listesinde bulunuyor. Rakiplerini geride bırakmanın yanı sıra farkı da açmayı kendine hedef olarak belirleyen Aslan'da yeni gelişmeler yaşanıyor.