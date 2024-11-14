Transferin gözdesi Dominik Livakovic rakiplerine fark attı!

Dinamo Zagreb'den 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeliyle transfer edilen Dominik Livakovic, bu sezon adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Deneyimli eldiven, rakiplerine büyük bir fark atmayı başardı.
Dinamo Zagreb'den 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeliyle transfer edilen Dominik Livakovic, bu sezon adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Deneyimli eldiven, rakiplerine büyük bir fark atmayı başardı.
TRANSFERDE GÖZDE
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic, özellikle milli takım kariyeriyle ön plana çıkmış bir isimdi. Ancak Fenerbahçe'de dominant bir form yakalayan 29 yaşındaki kaleci, bazı takımların da listesine girmeyi başardı.
Özellikle Napoli'nin istediği öne sürülürken Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ifade ediliyor.
RAKİPLERİNDEN ÇOK ÖNDE
Sarı lacivertli ekipte bu sezon performansıyla ön plana çıkan Dominik Livakovic, Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 7 kez kalesini gole kapattı. Kendisine en yakın isim ise 10 maçın 5'inde rakiplere izin vermeyen Mert Günok oldu. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır 4, lider Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera ise 3 kez maçı gol yedem tamamladı.