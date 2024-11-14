Transferin gözdesi Dominik Livakovic rakiplerine fark attı!

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Dinamo Zagreb'den 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeliyle transfer edilen Dominik Livakovic, bu sezon adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Deneyimli eldiven, rakiplerine büyük bir fark atmayı başardı.

Dominik Livakovic performansıyla parlıyor (AA) TRANSFERDE GÖZDE Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic, özellikle milli takım kariyeriyle ön plana çıkmış bir isimdi. Ancak Fenerbahçe'de dominant bir form yakalayan 29 yaşındaki kaleci, bazı takımların da listesine girmeyi başardı. Özellikle Napoli'nin istediği öne sürülürken Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu ifade ediliyor.