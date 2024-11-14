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Galatasaray gemileri yaktı! Yıldız futbolcu için göz kamaştıran teklif

Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak ve mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekipte birçok isim listede ancak bir yıldız uzun zamandan bu yana ilk sırada. Eğer süreç olumlu tamamlanırsa dünyanın gözü bir kez daha Florya'ya çevrilecek. Masada ise göz kamaştırıcı teklif olduğu canlı yayında açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 15:45 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 15:45
Galatasaray gemileri yaktı! Yıldız futbolcu için göz kamaştıran teklif

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Galatasaray hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olabilmek adına kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim sürekli istişare halinde.

Deneyimli çalıştırıcının istediği isimleri almakta kararlı olan Başkan Dursun Özbek ve ekibi, birbirinden yıldız futbolcuların peşinde.

Paulo Dybala (REUTERS)Paulo Dybala (REUTERS)

KANAT VE FORVET HAMLESİ YAPILACAK

Sarı kırmızılılarda bu sezon istenen verimin alınamadığı mevkilerden biri olan sağ kanatın yanı sıra Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla bu bölgede eksilen Cimbom, önceliğini iki transfere verdi.

Alternatiflerin belirlendiği isimlerden hangilerinin imza atacağı şimdiden merak konusu oldu.

Paulo Dybala (REUTERS)Paulo Dybala (REUTERS)

GÜNDEMDE DYBALA VAR

Galatasaray'ın bitmeyen aşklarından biri de Paulo Dybala. Arjantinli yıldız için İtalyan temsilcisi Roma'nın kapısının çalınacağı iddia edildi. Roma'ya yakın kaynaklardan biri olan Damiano Er Faina, yıldız futbolcu hakkında; Dybala ile ilgili haberlerim var . Galatasaray'ın gözü ona çevrildi . 10 milyon euro" Arjantinli futbolcuyla sözleşmenin Ocak ayı gibi hazır olacağını söylediler. ifadelerini kullandı.

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