Galatasaray hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olabilmek adına kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetim sürekli istişare halinde.

Sarı kırmızılılarda bu sezon istenen verimin alınamadığı mevkilerden biri olan sağ kanatın yanı sıra Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla bu bölgede eksilen Cimbom, önceliğini iki transfere verdi.

Paulo Dybala (REUTERS)

GÜNDEMDE DYBALA VAR

Galatasaray'ın bitmeyen aşklarından biri de Paulo Dybala. Arjantinli yıldız için İtalyan temsilcisi Roma'nın kapısının çalınacağı iddia edildi. Roma'ya yakın kaynaklardan biri olan Damiano Er Faina, yıldız futbolcu hakkında; Dybala ile ilgili haberlerim var . Galatasaray'ın gözü ona çevrildi . 10 milyon euro" Arjantinli futbolcuyla sözleşmenin Ocak ayı gibi hazır olacağını söylediler. ifadelerini kullandı.