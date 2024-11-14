Davinson Sanchez Aletico Nacional (El Nacional)

PAY SEBEBİYLE DAVA!

Anlaşmazlık, Sánchez'in 2016 yılında Atlético Nacional'den Ajax'a 5 milyon Euro karşılığında transfer edilmesiyle başladı. Bir yıl sonra, Ağustos 2017'de ise Sánchez, rekor bir ücret olan 40 milyon Euro'ya Tottenham Hotspur'a satıldı. Villarreal, bu transfer anlaşmalarına aracılık eden kişi olarak, gelecekteki satış üzerinden hak kazandığı %5'lik komisyonun %15'lik payını alamadığını iddia ederek davacı oldu.