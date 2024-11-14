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Davinson Sanchez'in transferi davalık oldu! Mahkeme kararını verdi

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, performansıyla dikkat çekmeye devam ederken birçok kulübün de listesinde yer alıyor. Deneyimli stoperin daha önceki transferi ile ilgili olarak görülen davada eski kulübünün tazminat ödemesine karar verildi.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 00:34 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 01:00
Davinson Sanchez’in transferi davalık oldu! Mahkeme kararını verdi

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Kolombiya Yüksek Mahkemesi, Atlético Nacional'in itirazını reddederek kulübün menajer Néstor Fernando Villarreal'e 275.625 Euro ödemesine karar verdi.

Davinson Sanchez Aletico Nacional (El Nacional)Davinson Sanchez Aletico Nacional (El Nacional)

PAY SEBEBİYLE DAVA!

Anlaşmazlık, Sánchez'in 2016 yılında Atlético Nacional'den Ajax'a 5 milyon Euro karşılığında transfer edilmesiyle başladı. Bir yıl sonra, Ağustos 2017'de ise Sánchez, rekor bir ücret olan 40 milyon Euro'ya Tottenham Hotspur'a satıldı. Villarreal, bu transfer anlaşmalarına aracılık eden kişi olarak, gelecekteki satış üzerinden hak kazandığı %5'lik komisyonun %15'lik payını alamadığını iddia ederek davacı oldu.

Davinson Sanchez Ajax formasıyla (The Sun)Davinson Sanchez Ajax formasıyla (The Sun)

KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Atlético Nacional'in anlaşmanın şartlarına uymadığını belirterek belirtilen miktarın ve faizin ödenmesine hükmetti. Kararda, "Atlético Nacional S.A. ile Néstor Fernando Villarreal arasında, profesyonel futbolcu Dávinson Sánchez Mina'nın Ajax'a transferi için bir anlaşma sağlanmıştır" ifadesi yer aldı. Mahkeme, kulübün Ajax'tan Tottenham'a yapılan satıştan elde edilen %15'lik paydan Villarreal'e ödemesi gereken %5'lik komisyonu tam olarak yerine getirmediğini vurguladı.

İşte o haber...

Davinson Sanchez'in transferi sonrasındaki mahkeme Kolombiya basınında (El Colombiano)Davinson Sanchez'in transferi sonrasındaki mahkeme Kolombiya basınında (El Colombiano)

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