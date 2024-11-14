Son günlerde yaşadığı sakatlık ve Wanda Nara ile ayrılığı ile çok konuşulan Mauro Icardi , gerilim dolu bir döneme girdi. Magazin ve spor gündeminden düşmeyen tecrübeli golcü ile ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı.

GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Diğer yandan sosyal medyada Icardi'nin Arjantin'de gözaltına alındığı da iddia edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Arjantin'de 106 No.'lu Hukuk Mahkemesi kayıtlarına geçen şikayet dilekçesi üzerine mahkeme Icardi'yle ilgili bazı yaptırım kararları aldı. Buna göre; Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya doğrudan veya dolaylı olarak rahatsızlık verme veya korkutma eylemlerinden kaçınması kararı alındı. Ayrıca Wanda Nara'nın Avenida del Libertador'da yer alan evine girmesine engel olunmaması gerektiğine de karar verildi. Icardi'nin 15 Kasım'da yapılacak duruşmaya katılması için tebligat da yapıldı.

WANDA, ICARDI'Yİ EVE ALMADI

Bu kararların alınmasında Arjantin Milli Medeni ve Ticaret Kanunu'nun 721. maddesine atıf yapıldı. Buna göre boşanma aşamasında olan çiftlerle ilgili olarak hakim, eşler ve çocuklar arasındaki kişisel ilişkileri düzenlemek için gerekli geçici tedbirler alabilir deniliyor. Arjantin basınındaki haberlere göre; L-Gante ile birkaç günlüğüne Brezilya'ya giden Wanda Nara, döndükten sonra Mauro Icardi tarafından eve alınmadı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara (Dario AS)

WANDA HAMİLE Mİ?

Arjantin basını, Wanda Nara'nın L - Gante'den 3 aylık hamile olduğunu ve erkek bebek beklediğini iddia etti. Tüm bunların ardından Nara'dan yanıt gecikmedi. Wanda Nara, hamilelik iddiasını sosyal medya üzerinden kesin bir dille yalanladı.