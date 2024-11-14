İsrail’e dünyanın hiçbir yerinde rahat yok! Son adres Fransa

İsrail marşı, anons edilmesiyle birlikte binlerce taraftar tarafından yuhalandı. Ayrıca Filistin'e destek sloganları atıldı.

Dünyanın gözü önünde Filistin 'e soykırıma devam eden İsrail 'e tepkiler sürüyor. Uluslar A Ligi'nde oynanan Fransa ile İsrail karşılaşması öncesinde ev sahibi ekibin taraftarları tepkide bulundu.

Fransız ve İsrailli taraftarlar birbirine girdi (AFP)

HOLLANDA SONRASI FRANSA

Binlerce insanı katleden İsrail'in takımlarına her geçen gün tepkiler daha da artıyor. Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv mücadelesi öncesi ve sonrasında Amsterdam sokaklarında yaşanan arbedeler nedeniyle İsrailli taraftarlar gözaltına alınmıştı.

Ardından PSG'li taraftarlar Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadıkları mücadelede dev "Özgür Filistin" pankartı açmıştı. Fransa - İsrail karşısında da bu tutum devam etti.