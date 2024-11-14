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İsrail'e dünyanın hiçbir yerinde rahat yok! Son adres Fransa

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile İsrail arasında oynanan maç öncesinde Fransız taraftarların tepkisi gündeme oturdu. Gazze'ye yapılan soykırım nedeniyle tribünlerden tepkiler yükseldi. Filistin'e destek sloganları atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 23:55 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 00:13
İsrail’e dünyanın hiçbir yerinde rahat yok! Son adres Fransa

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Dünyanın gözü önünde Filistin'e soykırıma devam eden İsrail'e tepkiler sürüyor. Uluslar A Ligi'nde oynanan Fransa ile İsrail karşılaşması öncesinde ev sahibi ekibin taraftarları tepkide bulundu.

İsrail marşı, anons edilmesiyle birlikte binlerce taraftar tarafından yuhalandı. Ayrıca Filistin'e destek sloganları atıldı.

İsrail'e dünyanın hiçbir yerinde rahat yok! Son adres Fransa

Fransız ve İsrailli taraftarlar birbirine girdi (AFP)Fransız ve İsrailli taraftarlar birbirine girdi (AFP)

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA

İki grup taraftar arasında tribünlerde kavga çıktı. Çıkan kavgaya polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Maçta 4 bin polis görev aldı.

Fransa-İsrail maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı

Fransız ve İsrailli taraftarlar birbirine girdi (AFP)Fransız ve İsrailli taraftarlar birbirine girdi (AFP)

HOLLANDA SONRASI FRANSA

Binlerce insanı katleden İsrail'in takımlarına her geçen gün tepkiler daha da artıyor. Hollanda'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv mücadelesi öncesi ve sonrasında Amsterdam sokaklarında yaşanan arbedeler nedeniyle İsrailli taraftarlar gözaltına alınmıştı.

Ardından PSG'li taraftarlar Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadıkları mücadelede dev "Özgür Filistin" pankartı açmıştı. Fransa - İsrail karşısında da bu tutum devam etti.

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