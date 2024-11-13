PSG’den Semih Kılıçsoy için çılgın teklif!

Semih Kılıçsoy. (AA)



BU SEZON 1 GOL 4 ASİST



Bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 resmi maça çıkan Semih, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 4 asistlik katkı verdi. Ayrıca milli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2028'de tamamlanacak.