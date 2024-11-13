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PSG'den Semih Kılıçsoy için çılgın teklif!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Semih Kılıçsoy için Fransız devi PSG devreye girdi. Siyah beyazlılarda bu sezon istediği forma şansını bulamayan milli yıldız için dev bir teklif hazırlandığı belirtildi. İşte o rakam ve detaylar...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 12:37 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 12:37
PSG’den Semih Kılıçsoy için çılgın teklif!

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği öne sürüldü.

Fanatik'in Fransız basınına dayandırdığı haberine göre, Fransız devinin ara transfer döneminde Semih'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
Semih Kılıçsoy. (AA)Semih Kılıçsoy. (AA)
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sezon başında PSG'nin Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 20 milyon euro ve 8 milyon euroluk bonus içeren bir sözleşme teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Başkent ekibinin ara transfer döneminde siyah-beyazlılar ile yeniden pazarlıklar için masaya oturacağı belirtildi.

Semih Kılıçsoy. (AA)Semih Kılıçsoy. (AA)

BU SEZON 1 GOL 4 ASİST

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 resmi maça çıkan Semih, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 4 asistlik katkı verdi. Ayrıca milli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2028'de tamamlanacak.

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