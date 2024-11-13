Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam alınan kötü sonuçlarla ilgili "Bu oyun bize yakışan bir oyun değil. Tabii ki kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BİZE YAKIŞMADI"

"Takımımızın oynadığı oyundan ve aldığı sonuçlardan dolayı herkesin üzgün olduğunu biliyorum. Bunun için taraftarlardan ve başkandan özür diliyorum."



"Bu oyun bize yakışan bir oyun değil. Tabii ki kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız."

"11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük kulüp, büyük oyunlar oynamalı. Beklentilerimize ulaşamadık. Özgüven sorunu yaşıyoruz."