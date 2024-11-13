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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi! "Gitmek isteyen gidebilir"

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam alınan kötü sonuçlarla ilgili "Bu oyun bize yakışan bir oyun değil. Tabii ki kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız." dedi. İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 12:02
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi! Gitmek isteyen gidebilir

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam alınan kötü sonuçlarla ilgili "Bu oyun bize yakışan bir oyun değil. Tabii ki kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BİZE YAKIŞMADI"

"Takımımızın oynadığı oyundan ve aldığı sonuçlardan dolayı herkesin üzgün olduğunu biliyorum. Bunun için taraftarlardan ve başkandan özür diliyorum."

"Bu oyun bize yakışan bir oyun değil. Tabii ki kahrolacağız, acı çekeceğiz ama pes etmeden savaşacağız."

"11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük kulüp, büyük oyunlar oynamalı. Beklentilerimize ulaşamadık. Özgüven sorunu yaşıyoruz."

Şenol Güneş. (AA)Şenol Güneş. (AA)
"SORUMLU BENİM"

"İki ay bir haftadan fazla oldu. İlk geldiğimde verdiğim sözler vardı. 5 maçta 5 puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer sözleri söylediğim için üzgünüm. Yetkilisi ve sorumlusu benim."

Şenol Güneş ve Ertuğrul Doğan. (AA)Şenol Güneş ve Ertuğrul Doğan. (AA)
"FENERBAHÇE'YE KARŞI İYİ OYNAYIP KAYBETTİK"

"Fenerbahçe maçında iyi oynayıp kaybettik. Rize maçında öne geçip kaybettik. Oyuna iyi başlasak da istikrarlı devam etmiyoruz. Oyunları etkileyen faktörler benden önce de vardı, benim dönemimde de var."

Şenol Güneş. (AA)Şenol Güneş. (AA)
"GİTMEK İSTEYEN GİDEBİLİR"

"Burada mutlu olmayan, gitmek isteyen, ait hissetmeyen oyuncu varsa gidebilir. Şu anda 4 tane oyuncu var. Umut Bozok zaten kadro dışıydı. Bir problemden dolayı değil, yanlış anlaşılmasın. Hepsi değerli oyuncular, takıma yararları olacağını düşünmüyoruz. Onlar için de iyi olacağını düşündük."

Şenol Güneş, şampiyonluk hedefinden uzaklaştıklarını söyledi. (AA)Şenol Güneş, şampiyonluk hedefinden uzaklaştıklarını söyledi. (AA)
"ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIK"

"Şu anda şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımızı düşünüyorum ama Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak hedeflerimiz arasında olmalı."

"TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Eksik olarak bölgelerimize transfer yapacağız. Fırtınayı tekrar estireceğiz, güneşli günler yeniden göreceğiz."

"Hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın harcamalarını yapamayız. Özellikle son dönemlerde yapılan harcamalarına akıl erdiremeyiz."

Şenol Güneş devre arasında transfer yapılacağını söyledi. (AA)Şenol Güneş devre arasında transfer yapılacağını söyledi. (AA)
"EN ÇOK TRABZONSPOR'A ÜZÜLÜRÜM"

"Yapmak zordur, yıkmak kolaydır. Heykel taştan yapılır ama taştaki fazlalıklar atılır. Kolay mıdır, hayır. O kadar zordur ki. Sabır ister, çalışma ister. Bu iş de böyle, kolay bir iş değil. İnsanları yapıyorsunuz. Dışarıda kalan oyuncuların durumuna üzülmüyor muyum, üzülüyorum ama ben en çok Trabzonspor'a üzülürüm."

"Hiçbir takımın yemediği goller yiyoruz. Bazı golleri akılla izah edemezsin."

Şenol Güneş'ten Fatih Tekke sorusuna da yanıt geldi. (AA)Şenol Güneş'ten Fatih Tekke sorusuna da yanıt geldi. (AA)
"FATİH TEKKE GÜNDEMDE YOK"

"Fatih Tekke benim oyuncumdu. Başarılı bir hocalık yaptı ve umarım daha başarılı olur. Şu anda öyle bir şey görüşme yapılmadı."

Trabzonsporda kritik toplantı!Trabzonsporda kritik toplantı!
Trabzonspor'da kritik toplantı!

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