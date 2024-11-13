FIFA’nın yeni sistemiyle teknik direktörlere itiraz hakkı!

ESPN'de yer alan habere göre; FIFA, Futbol Video Desteği (FVS) adı verilen yeni bir sistem geliştirmeyi düşünüyor.

Futbola yenilik kazanmak ve teknolojiyi de en iyi şekilde entegre edeiblmek adına çalışan FIFA , yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor.

Bu sistemin uygulamaya konulması halinde teknik direktörler, yanlış olduğunu düşündükleri hakem kararlarına maç başına en az iki kez itiraz edebilecek.

Bu sistemde teknik direktörler hakemin kararını beğenmemesi halinde itirazda bulunabilecek. Hakem, VAR uyarısı olmamasına rağmen itirazı dikkate alıp pozisyonu monitörde inceleyecek ve verdiği kararı yeniden değerlendirecek.

Pierluigi Collina (AFP)

İLK TESTLERİ YAPILDI

Bu sistem ilk kez Kolombiya'da bu yaz düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim'de yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında uygulandı.

FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina konuyla ilgiyaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde beklenmedik bir şey fark etmedik." ifadelerini kullandı.

