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Cimbom yine kayıp! Galatasaray Wolfsburg'a 5-0 yenildi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 3. maçında Wolfsburg'a 5-0 yenildi. Sarı kırmızılılar böylelikle hiçbir maçını kazanamadı ve yine sahadan puansız ayrıldı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 22:43 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 22:44
Cimbom yine kayıp! Galatasaray Wolfsburg’a 5-0 yenildi

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Üllkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Wolfsburg'u ağırladı. Cimbom, rakibine 5-0 yenildi ve 3. maçından da puansız ayrılarak sonuncu sıradan kurtulamadı.

Galatasaray 3. maçında da puanla tanışamadı (Galatasaray X hesabı)Galatasaray 3. maçında da puanla tanışamadı (Galatasaray X hesabı)

Alman ekibinin gollerini Joelle Wdermeyer, Rebecka Blomqvist (3) ve Vivien Endemann kaydetti.

İki takım 20 Kasım'da grubun 4. haftasında karşı karşıya gelecek.

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