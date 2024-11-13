Cimbom yine kayıp! Galatasaray Wolfsburg’a 5-0 yenildi

Üllkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Wolfsburg'u ağırladı. Cimbom, rakibine 5-0 yenildi ve 3. maçından da puansız ayrılarak sonuncu sıradan kurtulamadı.
Üllkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 3. hafta mücadelesinde Wolfsburg'u ağırladı. Cimbom, rakibine 5-0 yenildi ve 3. maçından da puansız ayrılarak sonuncu sıradan kurtulamadı.
Alman ekibinin gollerini Joelle Wdermeyer, Rebecka Blomqvist (3) ve Vivien Endemann kaydetti.
İki takım 20 Kasım'da grubun 4. haftasında karşı karşıya gelecek.