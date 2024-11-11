Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı. (X)

Taraftarı önünde etkili bir futbolla farka koşan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu sürprizi yaşandı. Sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olan 25 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe - Sivasspor maçını tribünden takip etti.