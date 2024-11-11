SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kadıköy'de Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan ve 4-0 sona eren maçta Ferdi Kadıoğlu sürprizi yaşandı. Milli takıma katılmak için İstanbul'a gelen Ferdi, eski takımının maçını tribünden izledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 16:12 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 16:12
Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu sürprizi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek milli araya galibiyetle girdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı. (X)Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı. (X)
Taraftarı önünde etkili bir futbolla farka koşan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu sürprizi yaşandı. Sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Brighton'a transfer olan 25 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe - Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Fenerbahçenin attığı goller temiz mi? İşte o yorumlarFenerbahçenin attığı goller temiz mi? İşte o yorumlar
Fenerbahçe'nin attığı goller temiz mi? İşte o yorumlar
Fenerbahçeden 10 numara harekat! 2 yıldız listedeFenerbahçeden 10 numara harekat! 2 yıldız listede
Fenerbahçe'den 10 numara harekat! 2 yıldız listede

SON DAKİKA