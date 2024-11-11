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Fenerbahçe'den 10 numara harekat! 2 yıldız listede

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler ocak ayında sol bek ve 8 numara takviyelerine hazırlanırken, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda 10 numara arayışı da başladı. Listede ise 2 isim var...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:44 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:33
Fenerbahçe’den 10 numara harekat! 2 yıldız listede

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Fenerbahçe, ocak ayı transfer listesi için şimdiden hareket geçti. Sarı-lacivertli ekibin kurmayları, dünyaca ünlü isimleri kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.

Kanarya, sol bek ve 8 numaranın yanında bir de 10 numara arayışı için çalışmalara başladı.

Anderson Talisca. (REUTERS)Anderson Talisca. (REUTERS)
İLK HEDEF TALISCA

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, yabancı kontenjanını yeni bir transfer için açmak istiyor. Bu nedenle Talisca gözden çıkarılmış durumda. Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Maximin'i kiralayan Fenerbahçei bu kez de Talisca'yı kiralamak için Al-Nassr ile temasa geçti.

Talisca'nın ayrılması bekleniyor. (REUTERS)Talisca'nın ayrılması bekleniyor. (REUTERS)
BRANCO MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK

Suudi ekibinin maddi beklentisi soruldu. Sportif direktör Mario Branco, Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite'yle de önümüzdeki günlerde ilk görüşmeyi yapmayı planlıyor.

Paulo Dybala. (AA)Paulo Dybala. (AA)
MOURINHO DYBALA'YI İSTEDİ

Sarı-Lacivertlilerin listesindeki diğer isim ise Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Paulo Dybala. Dünyaca ünlü teknik adam, Roma'yı çalıştırırken kariyerinin en iyi dönemini yaşattığı Tangocu'yu istedi.

Paulo Dybala son oynanan maçın kadrosuna alınmadı. (AA)Paulo Dybala son oynanan maçın kadrosuna alınmadı. (AA)
ROMA SATMAK İSTİYOR

30 yaşındaki hücum oyuncusu, Mourinho'nun ayrılmasının ardından İtalyan ekibinde gözden düştü. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli oyuncuyu ocakta satmak istiyor. Branco ile Roma Direktörü Florent Ghisolfi arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Fenerbahçei bu iki yıldızdan birine imza attırmaya kararlı.

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