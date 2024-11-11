Kanarya, sol bek ve 8 numaranın yanında bir de 10 numara arayışı için çalışmalara başladı.

Anderson Talisca. (REUTERS)

İLK HEDEF TALISCA

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, yabancı kontenjanını yeni bir transfer için açmak istiyor. Bu nedenle Talisca gözden çıkarılmış durumda. Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Maximin'i kiralayan Fenerbahçei bu kez de Talisca'yı kiralamak için Al-Nassr ile temasa geçti.