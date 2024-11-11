Fenerbahçe, ocak ayı transfer listesi için şimdiden hareket geçti. Sarı-lacivertli ekibin kurmayları, dünyaca ünlü isimleri kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor.
Kanarya, sol bek ve 8 numaranın yanında bir de 10 numara arayışı için çalışmalara başladı.
Anderson Talisca. (REUTERS)
İLK HEDEF TALISCA
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, yabancı kontenjanını yeni bir transfer için açmak istiyor. Bu nedenle Talisca gözden çıkarılmış durumda. Sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Maximin'i kiralayan Fenerbahçei bu kez de Talisca'yı kiralamak için Al-Nassr ile temasa geçti.
Talisca'nın ayrılması bekleniyor. (REUTERS)
BRANCO MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK
Suudi ekibinin maddi beklentisi soruldu. Sportif direktör Mario Branco, Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite'yle de önümüzdeki günlerde ilk görüşmeyi yapmayı planlıyor.