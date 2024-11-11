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Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş'e destek!

Trabzonspor; Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında mağlup olarak sahadan ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 8 gol gören Trabzonspor, rakip filelere yalnızca 4 gol atabildi. Son maçlarda alınan kötü sonuçlara rağmen Trabzonspor taraftarları, Şenol Güneş'in arkasında olduklarını belirtti.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 13:43 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 13:43
Trabzonspor taraftarından Şenol Güneş’e destek!

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Son maçlarda alınan kötü sonuçlara rağmen Trabzonspor taraftarları, Şenol Güneş'in arkasında olduklarını belirtti. Şenol Güneş'in sosyal medyaya yansıyan görüntüleri sonrası taraftarlar, "Başını dik tut hocam, bu takımı düzelteceksin" şeklinde destekleyici paylaşımlar yaptı.

Şenol Güneş. (AA)Şenol Güneş. (AA)

ARKA ARKAYA 3 MAĞLUBİYET

Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 3 maçta istediği sonuçları alamadı. Trabzonspor, Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşısında mağlup olarak sahadan ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 8 gol gören Trabzonspor, rakip filelere yalnızca 4 gol atabildi. Takımın bu durumu taraftarları endişelendirse de, Şenol Güneş'e olan destek sürüyor.

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