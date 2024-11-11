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Fenerbahçe'nin attığı goller temiz mi? İşte o yorumlar

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 4-0 yendi. Kanarya'nın attığı ilk 3 gol sosyal medyada tartışma yarattı. Eski hakemler pozisyonları tek tek yorumlarken flaş ifadeler kullandılar.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:53 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:55
Fenerbahçe’nin attığı goller temiz mi? İşte o yorumlar

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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 4-0 yendi. beIN Trio ekibi, Fenerbahçe - Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte Fenerbahçe'nin tartışmalı 3 golü hakkındaki yorumlar:

Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi. (AA)Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi. (AA)
FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜ

Fenerbahçe'nin attığı ilk golde elle oynama var mı?

Deniz Çoban: Top neredeyse, abartırsam uzaydan geliyor, uzaydan düşüyor. İki oyuncu yukarıdan gelecek top için mücadele ediyor. İki oyuncunun da elleri kolları doğal konumda. O yukarıdan gelen top kazara Fenerbahçeli oyuncunun eline düşüyor, Sivassporlu oyuncunun da eline düşebilirdi. Atağın devamı gol oldu. Tertemiz bir gol. Şüpheye bile mahal vermeyecek kadar temiz bir gol. UEFA eğitimlerinde var bu, 'rain ball', yağmur damlası gibi düşüyor, oyuncunun yapacağı hiçbir şey yok. Top o kadar yüksekte ki kadrajda görünmüyor. Djiku'nun kolları doğal. Topa doğru sıçradı, kolları yukarı çıktı, daha sonra kolları aşağı indi, top eline geldi. Savunmacının da eline gelse penaltı değil, hücumcunun eline gelince de ihlal değil. Djiku gol atsa direkt, orada ihlal olurdu. VAR'ın müdahale etmesi, bu sezonki hatalı VAR müdahalelerinde ilk 2'ye girer, birinci bile olabilir.

Bülent Yıldırım: Kazara elle oynamalarda, elle oynama kazara olsa bile hemen akabinde gol olursa iptal olabilir. UEFA 'rain ball' desin, ben minareden düşen top diyeyim. İhlal olmaz, penaltı olmaz. VAR müdahalesi kural bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor.

Bahattin Duran: Djiku bilerek elle oynamadı. Fenerbahçe'nin golü nizami. Yanlış VAR müdahalesine rağmen hakem golü verdi, hakemi tebrik ederiz.

Goller; Samet, Tadic, Amrabat ve Maximin'den geldi. (AA)Goller; Samet, Tadic, Amrabat ve Maximin'den geldi. (AA)
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

Fenerbahçe lehine verilen penaltıda hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Kalecinin sol üstteki eline topun küsürat bir teması var. Bir ihlali değerlendirirken, hep kullandığımız bir ifade var, oyuncunun hareketlerini kısıtladı mı, avantajını elinden aldı mı? Bu top geçtikten sonra En-Nesyri'nin hareketlerini kısıtlayacak şekilde müdahale var. En-Nesyri'yi topun altına girip kaleciyi geçmeye çalışıyor, ikinci hamleyle topu kaleye vuracak. Topa gidecekti, düşürdü. Kaleci topla oynadı diyemeyiz, kalecinin eline top sıyrık atmış, En-Nesyri topu kaleciden kurtarmış, yetişip yetişemeyeceği başka bir şey, var mı bir şansı daha, var, kaleci o şansı elinden almış. Penaltı doğru.

Bülent Yıldırım: Kaleci topla oynamaya çalışsa da oynayamayıp En-Nesyri'nin ayağını iki hamleyle engelledi. Penaltı doğru.

Bahattin Duran: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Penaltı kararı çok doğru.

Fenerbahçe'nin attığı 3 gol tartışma yarattı. (AA)Fenerbahçe'nin attığı 3 gol tartışma yarattı. (AA)
FENERBAHÇE'NİN 3.GOLÜ

Fenerbahçe'nin 3. golünde ofsayt pozisyonunda bulunan Tadic kalecinin görüş açısını kapatıyor mu?

Bülent Yıldırım: Tadic temas etse zaten ofsayttı. Toptan kaçınmak için kaleciyi yanıltsaydı yine ofsayttı. Kalecinin görüş açısını tamamen kapatsaydı yine de ofsayttı. Bir temas yok, iki tane Sivassporlu oyuncu, Tadic'ten önce görüşü kapattı. Açık bir hamle, acık bir gecikmeye sebep olmuyor. Sübjektif bir karar varsa maç görevlisinin kararına saygı duyulur. Gol temiz.

Deniz Çoban: Bülent Hocamın saydığı kriterler içinde bir de şu var, top ofsaytta oyuncu olan şeklen ve kaleci, aynı çizgi üzerinde mi? Aynı çizgi üzerinde. Kaleciye ne kadar yakınsa o kadar çok ofsaytı düşünüyorsun. Bir kriter uyuyor, bir başka kriter uymuyor. Kaleci bir an için sola yatıp doğruluyor. Sola yatıp doğrulmasına sebep Fenerbahçeli de olabilir, kendi takım arkadaşı da... Kaleci topu son anda görüyor. Tamamen karmaşık, her türlü görüşe saygı duyulacak bir pozisyon. Tertemiz gol diyemiyorum, ofsayt da diyemiyorum. Hakem yorumunu kabul etmek gerekir. Ben ofsayta daha yakınım ama sahadaki karar esastır. VAR'ın bu pozisyonla hiç işi yok.

Bahattin Duran: Çok sübjektif ve ortada bir pozisyon. Tadic, kaleciye yakın olsaydı ofsayt derdik. Ben kaleci duruyor, göremiyor, sola yatıp sonra sağa sekiyor ya kaleci zaman kaybediyor, etkileniyor. Ofsayta yakınım ama UEFA, tüm eğitimlerinden bu tür pozisyonlarda daha çok gole prim tanınmasını hakemlere ve yardımcı hakemlere iletiyor. Özellikle belirtiyorum bunu. Gol kararı yanlış diyemeyiz. Yardımcı, bayrak kaldırsaydı VAR'a ona da karışamazdı.

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