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Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! "Sen insan mısın?"

Süper Lig'in 12. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken bazı isimler performanslarıyla tam not aldı. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:04 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:04
Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

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FENER'İN OYUNU BU OLMALI - İLKER YAĞCIOĞLU

Fenerbahçe bu sezonki en iyi oyunlarından birini oynayarak Sivas maçında galibiyete rahatlıkla ulaştı. AZ Alkmaar maçının yarattığı kötü görüntü de biraz olsun silindi. Mourinho maça 2 sürpriz ismi ilk 11'e koyarak başladı. Mert Hakan ve Samet ilk defa ilk 11'de yer aldılar.
İkisi de son derece iyi bir maç çıkardı.
Özellikle Mert Hakan maçın yıldızı oldu. Osayi ve Tadic'in sağ taraftaki uyumuna Mert Hakan da katılınca Fenerbahçe rakibin sol kanadını otoban gibi kullandı. Sol tarafta ise daha az atak yapmasına rağmen Maximin'i bire bir bıraktıkları her atakta pozisyon ürettiler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

İlk 45 dakikada rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşan Fenerbahçe keyif veren bir oyun ortaya koydu. Açıkçası Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyun da bu olmalıydı. Sahada öz güven sıkıntı yaşayan tek oyuncu Szymanski idi. Mert Hakan böyle devam ederse Szymanski'nin yedek kulübesine geçmesi kaçınılmaz gibi duruyor.
Önümüzde milli ara var. Bu araya böyle bir galibiyetle girmek önemliydi.
Hazır olmayan oyuncuların sakatların iyileşmesi için önemli bir süre var. Mourinho'nun stoper ikilisini de karar vermesi lazım. O bölgenin sürekli değişmesi takım için iyi değil.

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI - REHA KAPSAL

Fenerbahçe, iç saha mesaisinde tek hedefi tartışmasız üç puan çünkü gündüz maçında sarı kırmızılıların aldığı galibiyetle puan farkı Sivas maçı öncesi 8'e çıktı. Bu ister istemez baskı yaratır sarı lacivertli oyuncular üzerinde. Maç önü derin bir kadro değişikliği Alkmaar maçı 11'inden 5 oyuncu değişikliğine gitmiş Mourinho. Bu çıkan takım daha ofansif sol bek ve orta saha tercihi bunu gösteriyor, 45 dakikalık bölümde RCS (rakip ceza sahasında) topla buluşma 30 oldu. Bu başarılı istatistik özellikle ilk yarı final paslarında doğru tercih yapılmaması ve son vuruşlarda o beceriyi göstermemeleri nedeniyle daha farklı bir skorla devre arası soyunma odasına gitmelerini engelledi sarılacivertlilerin. İkinci yarı ilk yarı zaman zaman çok doğru yaptığı karşı presi bu yarıda da ikinci penaltı golü öncesi başlangıcında yaparak maçın iki farka gelmesini sağlayan en önemli etkendi.


Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

Fenerbahçe üç gün önce oynadığı AZ maçının fiziksel olarak yorgunluğunun sahada hissedilmemesinin nedenlerini iyi okumak gerek. 1- Doğru planlanan kadro seçimi. 2- Oynayan takımın daha ofansif olması. 3- Daha fazla topla oyun becerisi oyuncu tercihi. 4- Topun kaptırıldığı yerde hemen topu kazanmak için yapılan karşı pres (ikinci goldeki gibi). 5- Takımın sahada enine ve boyuna daha birlikte kompakt bir yapı oluşturması. 6- Sarı-lacivertli taraftarın takımını devamlı motive edip, saha içinde futbolcuların coşkusunu artırması. Sarı-lacivertlilerin bu oynadıkları oyun tam istenilen seviyede olmasa da hücum oyununu ve savunma anlayışı seviyesini yukarıya taşır, performanslarını daha iyi duruma getirirlerse saha içinde daha (güçlü ve de istikrarlı) bir takım görüntüsü verirler. Bu da şampiyonluk yarışında sarı lacivertlilerin başarılı olması için sahada en büyük farkı şüphesiz yaratacaktır.

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

İNSAN MISIN AMRABAT? - EMRE BOL

Fenerbahçe Mourinho'nun sistemi dolayısıyla 10 numarasız oynuyor! Szymanski'ye defansif görevler verildiğinde sıra takımına dönüşüyor sarı- lacivertliler… Bir takımda bazı oyuncuların net olması gerekiyor. Haftalar geçiyor; bir bakıyoruz Samet ilk 11'de! Aynısını Mert Hakan için de söyleyebiliriz. Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah… Böylesine önemli mevkilerde çok az değişiklik yapılır. Ya cezalın ya da sakatın olur! Bu arada şunu söyleyeyim; Mert Hakan'ın Osayi ve Tadiç arasına girerek oynaması Fenerbahçe'nin sağ kanadını çokça güçlendirdi. Zaten elle tutulur ataklar hatta golün pası da o bölgeden geldi. Mert Hakan kardeşim; sana bir ağabey tavsiyesi vereceğim. Dediğimi dinlerlersen Fenerbahçe kariyerin devam eder. Yoksa? Boşver diğerini…

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

Yedek kulübesinde kart görerek bu takıma yardım edemezsin. Fenerbahçeli olmak istiyorsan sahaya çıkıp performans göstereceksin. Atacaksın, attıracaksın, mücadele edeceksin. Gayrısı hep yalan dolan! Fenerbahçe'nin oyun gücü geçen sezon Fred'di şimdi ise Amrabat. Bir takım; maç kazanmak, şampiyon olmak istiyorsa orta saha oyuncularından gol- asist katkısı almak zorunda. Amrabat oyunu iki yönlü oynayabilen ender futbolculardan… Bence yeni sezonun en iyi transferi. Fenerbahçe öne geçtiğinde tadından yenmez bir takım oluyor. Dün Sivasspor karşısında erken bulduğu gollerle rahat bir galibiyet aldı. Şimdi önümüzde milli ara var. Umarım bazı konularda Mourinho'nun kafası netleşir.

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

ÖZÜR DİLEKÇESİ - GÜRCAN BİLGİÇ

Alkmaar'daki "fiyaskonun" peşinden, taraftarla barışmak için böyle bir maça ihtiyaç vardı. 90 dakika boyunca sahada bir Fenerbahçeli'nin istediği her şey vardı. Kaçan goller, coşku, baskının peşine düşen bir kadro ve rakibi silen mutlak hakimiyet. Öylesine oynadılar ki, seyredenler bir sonraki golün ne zaman geleceğini beklemeye başladı. Çok kaçırdılar, çok top ezdiler, kaleci de çok kurtardı. Ve tüm bunların üstüne bir de bir ilki yaşadı Fenerbahçe camiası. VAR'ın "golü iptal et" çağrısına uymayan bir hakem...
Hem de Fenerbahçe'nin aleyhine olan bir pozisyonda. Nasıl bir zorlama, yönlendirme, anlaşılır gibi değil... Aslında anlayan, biliyor neler olduğunu. Pozisyonda top Djiku'nun eline değiyor mu, net belli değil. Diyelim ki "değdi", defans olsa penaltı veremeyeceğin bir çarpma. UEFA "Hemen sonrasında gol olursa, müdahale edin" diyor. Pozisyonun ardından top beş farklı ayağı dolaşıyor, ceza alanı dışına çıkıyor, tekrar geliyor. Neresinden tutsanız, elinizde kalacak bir karar yani. Mourinho'nun Mert Hakan ve Samet kararı enteresan. Bir gövde gösterisi var. Kulübeye gelenlere de net bir mesaj. Samet'e golü attıran, Mert Hakan. Penaltı öncesinde En Nesyri'ye pası atan da o...

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

Gönüllerden düşmeye başlayanlar, kahraman oldular... Sadece galibiyet ile değil performanslarla da bir takım, taraftar barışması var gecede. Tadic'in hücumu yönetmesi, Maximin'in tekrar "yıldız" olduğunu hatırlaması, Amrabat'ın füzesi. Kendileriyle de "yeniden" tanıştılar. Milli maç arasında gülen yüzlerle lige gelecekler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

MAXIMIN REALİST FUTBOL OYNADI - ÖMER ÜRÜNDÜL

Ulu Önderimizi 86. ölüm yıl dönümünde bir kere daha minnet ve şükranla anıyorum, ruhu şad olsun. Fenerbahçe, dün gece 90 dakika rakibine üstünlük kurdu. İlk devre atak girişimlerinin odak noktası Osayi, Mert Hakan, Tadic üçlüsüyle sağ kulvarda burada güzel varyasyonlar yapıldı. Tehlikeli ortalar geldi. Kaçan fırsatlar da vardı. İkinci devre de aynı görüntüde başladı. Sürekli gol arayan F.Bahçe, penaltıyla iyice rahatladı. Son 10 dakikaya girilirken de Amrabat'tan müthiş bir füzeyle 3. gol geldi. Sonuçta F.Bahçe kolay bir galibiyetle yarışa devam dedi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

Gelelim genel gözlemlerime; Mert Hakan ve Samet ciddi maç eksiklikleriyle ilk defa ilk 11'de yer aldılar. Samet defansif görevini yaparken ilk golü de atan isimdi. Mert Hakan da sahanın en iyisiydi. Mourinho'nun düşünmesi gereken, takımda bazı formsuz isimler varken niye bu iki futbolcu bugüne kadar düşünülmedi. Bana göre En-Nesyri'nin iyice form tutması için oyundan çıkartmamak gerekir. Osayi, Mert Hakan'la birlikte takımın en iyisiydi. Djiku da iyi bir performans gösterdi. Maximin, bu sezon ilk defa realist bir futbol oynadı. Bu da ileriye dönük olumlu bir işaret. İlk defa oyundan çıkmadı, bir de güzel gol attı. İşi bilen usta bir ön libero Amrabat olumlu performansına bir de mükemmel gol ekledi. VAR hakemleri ne yazık ki protokolün bir numaralı ilkesi olan çok net kanıt olayını hâlâ öğrenemediler. Samet'in golünde ne gördüler de hakemi incelemeye çağırdılar?

Spor yazarları Fenerbahçe - Sivasspor maçını değerlendirdi! Sen insan mısın?

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