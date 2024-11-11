Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı Macaristan’da oynanacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'in karşı karşıya geleceği maç, seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak.





Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, müsabakanın, UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlarla gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verildiği belirtildi.