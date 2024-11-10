Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a sert yanıt: Yalan söylüyorsun

Acun Ilıcalı (AA)

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için çok önemli galibiyetti. Bazı deplasmanlarda puanlar kaybettik ama oynadığımız takımların gücü yüksekti. Fikstür avantajımız var artık. Bugün bu galibiyet şu an için puan farkını kapatma yolunda açtırmama açısından önemliydi."

"Şampiyonluğu istiyoruz, yakın takipteyiz. Tiyatro, yeni bir film ya da bir dizinin yeni bölümünü görmezsek, şampiyonluk konusunda kendimizi iddialı görüyoruz."

"Galatasaray maçı oldu, sonrasında açıklamalar olmuş. Çok garip şeyler yaşıyoruz Türk futbolunda. Bizim iddiamız hep sezonsal, sezonun başından beri garip şeyler oluyor, tartışmaya hazırız diyoruz."

"Yapı dediğimiz olay kendini hissettiriyor. Ne zaman Fenerbahçe mağlup oluyor, 'Gördünüz mü yapı' diyorlar. Galatasaray kazanıyor, 'Nerede yapı' diyorlar. Biz sezonsal konuşuyoruz. Kalkıp da bir pozisyonda hakem herhangi bir karar verdi diye tüm sezon boşa mı geçiyor anlattığımız, tüm haksızlıklar unutuluyor mu? Dünya böyle bir dünya mı, devamlı katlet katlet katlet takımları, bir pozisyon olunca 'Hani yapı', böyle mi?"

"Geçtiğimiz hafta komik bir olay oldu, Bunu bir daha açıklayayım. Pozisyonları tartışalım diyen biz miyiz, meydan okuyan biz miyiz? Okuma yazma bilmeyen herkes için tekrar ortaya koyalım. Teklif Galatasaray'dan geldi. Canlı yayında Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 'Bu sezona, geçen sezona yabancı hakemler gelsin baksın' dedi. Biz de kabul ettik, 'Böyle bir teklifi kabul ediyoruz' dedik."

Devamında İbrahim Hatipoğlu, benle 1-2-3 hafta görüştü. Konuştuk, görüştük ve en son kendisinden gelen teklif, milli arada olsun dedi. Buna da tamam dedik. Tartışılacak bir konu yok. Kimse sağa sola çekmesin. Milli araya girerken sordular basından, ben de tweet attım, milli takım arasında pozisyonlara bakacağız. Bir yalan, bir saygısızlık var mı?

Sevgili Hatipoğlu'ndan, daha doğrusu Sevgisiz Hatipoğlu 'Yanlış, böyle bir şey yok falan' dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne yapacağımı şaşırıyorsun. Yalan söylüyor."

"Benle görüşmeyecekmiş. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Ne görüşeceksin! Kaçtınız. Teraziden kaçan hırsızdır dediniz, teraziden kaçtınız. Sonra kurt gibi Fenerbahçe puan kaybetsin diye bekliyorsunuz. Fenerbahçe puan kaybedince yenilen haklar unutuluyor mu! Bu nasıl bir sulandırmadır."

"Bizden önce bir maç vardı. Trio'da ne diyecekler, göreceğiz. En fazla %50-%50 çıkar. Biz sonuna kadar haksızlıkla mücadele edeceğiz. Söyledim diye eleştiri aldım. Biz Türk futbolu için adalet istiyoruz. Kimsenin hakkı yenmesin. Kendimiz için değil. Ülkemiz dünyaya rezil oluyor. Sebebi duyuran değil. Hırsızın hiç mi suçu yok. Şu an yaşadığımız bu. Üzücü bir durum. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"Bugün VAR'a çağıran hakemi biliyoruz. Kasımpaşa'da 100 metreden gelen eli görmeyen hakem, bugün tekrar VAR'a çağırıyor. Bunları yaşıyor, biliyoruz. TFF'ye güveniyoruz. Bu işin çözümü TFF'de, çözümü sağlayacaktır. Yaşanan komediyi bitirecektir."

"Şampiyonluk yolunda her zaman iddialıyız. Eşit şartlar olursa Fenerbahçe şampiyonluğun favorisidir."

"Yabancı hakem pozisyonları inceleyecek. Kimsenin dostu arkadaşı olan hakem getiremeyeceğiz. Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakem gelecek. En üst düzeyden hakem gelecek, pozisyonlara bakacak. Galatasaray - Beşiktaş maçında 8 sarı, 2 kırmızı verilmedi. İnsanlara tekme tokat giriyorsun 3-4 kere, hakem kart vermiyor. Maç kazanınca da güle oynaya pozisyon arıyorsun aleyhime bir şey oldu mu diye. Sarı kartlarla ilgili korkunç bir operasyon var ülkemizde."

"Galatasaray yöneticileri terbiyesizce aleyhimde ileri geri konuşuyor. Benim Galatasaray'a saygısızlığım, hakaretim yok. İlk yöneticisi süper terbiyesizdi. Bu da samimiyetsiz, sinsi. Benim aklım hayalim almıyor. Ben hayat tecrübesi olan biriyim. Bu kadar komedi bir arada yaşanmamıştır."

"Geçen sene bizim maçımız var, Galatasaray'dan açıklama, 'orada sizin pis elleriniz var' aynı maçta 100 kişinin 100'ünün ortak olduğu penaltımız var verilmeyen. O pozisyonu skandala çevirme çabaları. Ne diyeceğimizi şaşırdık artık. Bugün tepki çığ gibi büyüyor Galatasaray'a, adaletsizliğe de... Yapı da bu işi sulandıranlar, pusuda bekleyenler de var."

"Yapıyı çökertme süresini zaman gösterir. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bugün dikkat ederseniz, Trabzon'da komedi oldu. Hakeme dediklerini yaptırdılar. Aynı operasyon denemesi ama isyan eden bir hakem vardı. TFF net bir çaba içinde. Gerçi ceza aldım ama önemli değil. TFF'nin çabasını görüyor destekliyoruz."

"TFF'ye yabancı hakem konusunda baskı değil, şimdi genç hakemlere şans veriyorlar. Tasarruflarına saygımız sonsuz. Dünyada VAR karışmıyor, karışmıyor her pozisyona... Gidin seyredin. Futbolu her dakika takip edenler var. VAR tartışmalı pozisyona girmez. Birinci penaltıyı verdin, alakası yok. İkinci penaltıyı verdin, %50-%50. Yüzde yüz görüyorsan çağır diyorlar. Durum bu."

"Hocamız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. İnsanlar şaşırıyorlar. Yurt dışından geliyorlar, şaşırıyorlar. Jesus bu ülkeden nasıl gitti, sportif gerçeklik yok deyip gitti. Beşiktaş'ın teknik direktörü, Trabzonspor'un başkanı ne diyor? Biz puan kaybederiz."

"Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesinin başrolü Fenerbahçe'dir. Bir mağlubiyet kovalamayın. Bir takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecekse Fenerbahçe sebebiyle gidiyor. Manchester City de üst üste kaybetti, olabilir. Maç kaybedince 'Yapı yokmuş, hemen dağılalım.' Uzatmayalım fazla."

"Sayın Erden Timur, yapıyla ilgili konuştu. Pozisyonları getirelim diyen ilk kişidir. Bir daha söylediler, biz de kabul ettik. Erden Timur'un lafıyla bitireyim, 'Teraziden kaçan hırsızdır' bitti."