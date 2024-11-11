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Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar: İşte Faruk Koca'nın aldığı ceza

Geçtiğimiz sezon 11 Aralık 2023'te Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'ya verilen ceza açıklandı. Buna göre mahkeme, eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca'ya üç ayrı suçtan 4 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası verdi. Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 10:38 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 11:31
Hakem Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıda karar: İşte Faruk Koca’nın aldığı ceza

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanık, 15 ay 12 gün ile 5 yıl 15 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊


Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin katılmazken, sanık Osman Erkam Can ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Hakim, sanık avukatlarına son savunmaları için söz verdi.

Halil Umut Meler'e saldırı anı (AA)Halil Umut Meler'e saldırı anı (AA)

Avukatlar, müvekkillerinin haksız tahrik altında suçu işlediklerini öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Söz alan Meler'in avukatı da sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından hakim kararını açıkladı.

KOCA, ÜÇ AYRI SUÇTAN 4 YIL 7 AY 12 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda karar

Koca'ya "tehdit" suçundan 6 ay 20 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Faruk Koca (AA)Faruk Koca (AA)

DİĞER SANIKLARA VERİLEN CEZALAR
Sanık Çelikkaya, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçundan da 8 ay olmak üzere 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Şahin'e aynı suçlardan sırasıyla 3 yıl 7 ay 22 gün ve 6 ay 20 gün olmak üzere 4 yıl 2 ay 12 gün, sanık Can'a ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 11 ay 7 gün, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildi.

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