Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! 3 yıllık sözleşme

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İrfan Can Kahveci'nin kontratının sezon sonunda sona ermesini fırsat bilen kulüpler, sarı lacivertli takıma bonservis tutarı ödememek için İrfan Can Kahveci ile temasa geçti. Beşiktaş'ın da İrfan transferi için aralarında olduğu kulüpler yıldız futbolcu için yarışa geçti.