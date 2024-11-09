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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! 3 yıllık sözleşme

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci belirsizliği yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için Avrupa devinin 3 yıllık sözleşmeyle kapıya geldiği öğrenildi. Ayrıca Arap kulüplerinin de İrfan'ın peşinde olduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 12:41 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 12:41
Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci şoku! 3 yıllık sözleşme

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İrfan Can Kahveci'nin kontratının sezon sonunda sona ermesini fırsat bilen kulüpler, sarı lacivertli takıma bonservis tutarı ödememek için İrfan Can Kahveci ile temasa geçti.

Beşiktaş'ın da İrfan transferi için aralarında olduğu kulüpler yıldız futbolcu için yarışa geçti.

İrfan Can Kahveci. (AA)İrfan Can Kahveci. (AA)

SEVİLLA'DA 3 YILLIK SÖZLEŞME

İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi takıma kazandırmak için harekete geçti. İspanyol basınında çıkan habere göre Sevilla'nın İrfan ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği öne sürüldü.

İrfan Can Kahveci'nin adı Beşiktaş ile de anılıyor. (AA)İrfan Can Kahveci'nin adı Beşiktaş ile de anılıyor. (AA)

ARAPLAR DA İSTİYOR

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu ancak İrfan'ın Arabistan'da oynamaya sıcak bakmadığı belirtildi.

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