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Osimhen'i Galatasaray'a o getirecek!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı esiyor. Sarı kırmızılıların Tottenham'ı yendiği maçta 2 golle yıldızlaşan Nijeryalı golcünün bonservisinin alınması planlanıyor. Bunun için ise Aslan'ın başına adeta talih kuşu kondu...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 11:43
Osimhen’i Galatasaray’a o getirecek!

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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor. Attığı 4 golle Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Akgün için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Yunus Akgün. (AA)Yunus Akgün. (AA)
NAPOLI'DEN YUNUS AKGÜN HAMLESİ

Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'nin Yunus Akgün için dirsek temasına geçtiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin ara transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi.

Böyle bir teklif yapılması durumunda Galatasaray, bonservisi Napoli'de olan Osimhen için harekete geçecek.

Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde gol krallığına oynuyor. (AA)Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde gol krallığına oynuyor. (AA)
YUNUS + PARA FORMÜLÜ

Sarı-kırmızılıların teklif gelmesi halinde Yunus AkgünOsimhen'in bonservisini almak için takasta kullanacağı belirtildi.

Galatasaray, Napoli'ye Osimhen için para artı Yunus Akgün takası formülünü sunacak.

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