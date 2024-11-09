UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray 'da Yunus Akgün performansıyla dikkat çekiyor. Attığı 4 golle Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Akgün için çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Yunus Akgün. (AA)

NAPOLI'DEN YUNUS AKGÜN HAMLESİ



Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'nin Yunus Akgün için dirsek temasına geçtiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin ara transfer döneminde teklif yapabileceği iddia edildi.



Böyle bir teklif yapılması durumunda Galatasaray, bonservisi Napoli'de olan Osimhen için harekete geçecek.