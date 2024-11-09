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Nuri Şahin durduramıyor! Mainz Borussuia Dortmund: 3-1 MAÇ SONUCU

Almanya 1. futbol ligi Bundesliga'da Borussia Dortmund'u çalıştıran Nuri Şahin, sarı siyahlı ekibin kötü gidişatına yine dur diyemedi. Mainz'e konuk olan Dortmund sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:15 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 20:25
Nuri Şahin durduramıyor! Mainz Borussuia Dortmund: 3-1 MAÇ SONUCU

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Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10'uncu haftasında Mainz ile deplasmanda karşılaştı. Sarı siyahlı ekip rakibine 3-1 yenilerek 3 puan daha kaybetti.

Nuri Şahin takımının kötü gidişatını engelleyemiyor (REUTERS)Nuri Şahin takımının kötü gidişatını engelleyemiyor (REUTERS)

Karşılaşmanın 36'ıncı dakikasında Jae-seong Lee, Anthony Caci'nin asisti sonrasında skoru 1-0'a getirdi ve ilk devre sona erdi. Yalnızca 4 dakika sonra Sehrou Guirassy penaltıdan skoru dengeledi. İlk yarı Jonathan Burkardt'ın golü ile 2-1 Mainz'in üstünlüğü ile geçti.

İkinci devrede dakikalar 54'ü gösterirken Paul Nebel farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmayı kırmızı beyazlılar 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 16 puanda kalırken Mainz 13'e yükseltti.

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