Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10'uncu haftasında Mainz ile deplasmanda karşılaştı. Sarı siyahlı ekip rakibine 3-1 yenilerek 3 puan daha kaybetti.
Bu sezon zirvenin bir hayli uzağında kalan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 10'uncu haftasında Mainz ile deplasmanda karşılaştı. Sarı siyahlı ekip rakibine 3-1 yenilerek 3 puan daha kaybetti.
Karşılaşmanın 36'ıncı dakikasında Jae-seong Lee, Anthony Caci'nin asisti sonrasında skoru 1-0'a getirdi ve ilk devre sona erdi. Yalnızca 4 dakika sonra Sehrou Guirassy penaltıdan skoru dengeledi. İlk yarı Jonathan Burkardt'ın golü ile 2-1 Mainz'in üstünlüğü ile geçti.
İkinci devrede dakikalar 54'ü gösterirken Paul Nebel farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmayı kırmızı beyazlılar 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Borussia Dortmund 16 puanda kalırken Mainz 13'e yükseltti.