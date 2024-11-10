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Okan Buruk'tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında lig ikincisi Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın yokluğunda formayı kimlere vereceğini belirledi. İşte maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 15:05 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 13:10
Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

NAMAĞLUP LİDER

Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

ICARDI VE KAAN FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak.

Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

DAVINSON SANCHEZ SINIRDA

Sarı-kırmızılıların savunmadaki lideri Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kolombiyalı stoper, Samsunspor mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

SON 12 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

İSTATİSTİKLERDE DE LİDER

Galatasaray, Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda.

Ligde geride kalan 10 müsabakada 29 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, 19 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor. Rakiplerine 9 gol izni veren "Cimbom" takipçilerinden Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen 2 ekibinden biri oldu.

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen formuyla dikkati çekiyor. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, son 5 resmi müsabakanın 4'ünde gol sevinci yaşadı. Osimhen, söz konusu maçlarda toplamda 6 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçın tamamında fileleri sarsan Victor Osimhen, Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol attı.

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

YUNUS AKGÜN GÖZ DOLDURUYOR

Galatasaray altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, performansıyla beğeni topluyor. Yunus, bu sezon sol kanattaki performansıyla sarı-kırmızılı ekibin iyi gidişatında başrol oynayan futbolculardan oldu.

Çıktığı son 10 resmi müsabakanın 6'sında fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu hissettirmiyor.

Yunus, Süper Lig'de 10 maçta 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada 4 olmak üzere toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

11'DE SÜRPRİZ

Öte yandan Galatasaray'da, Samsunspor maçı öncesi ilk 11 büyük ölçüde netleşti. Teknik Direktör Okan Buruk'un zorlu randevu öncesi radikal bir karar aldığı belirtildi.

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Osimhen

Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Bola, Zeki Yavru, Satka, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji, Dimata, Holse

Okan Buruk’tan dev sürpriz! Samsunspor maçında o yıldız sahada

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