Süper Lig’de ilk zafer! Hatayspor Gaziantep FK’yı 3-1 yendi

Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda rakiplerini yenemeyen Hatayspor, ilk galibiyetini Gaziantep FK karşısında elde etti.
Akdeniz temsilcisine galibiyet getiren golleri Rui Pedro, Funsho Bamgboye ve Carlos Strandberg kaydederken Deian Sorescu'nun sayısı kırmızı siyahlılara yetmedi.
Hatayspor gelecek hafta Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise Başakşehir'i ağırlayacak.
Hatayspor Gaziantep FK'yı 2-1 yendi
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sol kanatta Fernandes'in ortasına yükselen Aboubakar topu arka direkteki Rivas'a indirdi. Rivas'ın pasıyla ceza yayı içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Rui Pedro'nun şutu direğin üstünden auta çıktı.
12. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasına altıpas önünde yükselen Rui Pedro kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
16. dakikada sol kanattan Cengiz Demir'in ortasına hareketlenen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.
35. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Fernandes'in arka direğe ortasında müsait pozisyondaki Bamgboye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
40. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan ortaladığı topu kontrol eden Halil Dervişoğlu'nun rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlağı Erce Kardeşler kornere çeldi.
45+2. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Maxim'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.