Geçen sezon geldiği Galatasaray'da attığı goller ve yaptığı asistlere rağmen bir türlü kendini kabul ettiremeyen ve zaman zaman taraftarlarla da arası gerilen Wilfried Zaha, yeni senede Fransız temsilcisi Lyon'a kiralanmıştı.

Yıldı sol kanat ilk defa Türkiye ile yaşadığı yabancı ülke kariyerinin ikincisine Fransa ile adım atmıştı ancak yine beklentileri karşılamayı başaramadı.