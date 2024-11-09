Geçen sezon geldiği Galatasaray'da attığı goller ve yaptığı asistlere rağmen bir türlü kendini kabul ettiremeyen ve zaman zaman taraftarlarla da arası gerilen Wilfried Zaha, yeni senede Fransız temsilcisi Lyon'a kiralanmıştı.
Yıldı sol kanat ilk defa Türkiye ile yaşadığı yabancı ülke kariyerinin ikincisine Fransa ile adım atmıştı ancak yine beklentileri karşılamayı başaramadı.
Wilfried Zaha Lyon'da sadece 1 gol atabildi (Reuters)
1 ASİSTİ VAR
Lyon'un 3 milyon euro bedelle kiraladığı Wilfried Zaha sadece 122 dakika sahada kalabildi. 5 maçta aldığı bu sürede sadece 1 asist kaydedebildi ve çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı veya kadro dışı kaldı.
Teknik Direktör Pierre Sage ile de sorunlar yaşayan Fildişili futbolcu, hocasının şikayetleri sonrasında sosyal medya hesaplarından umursamaz tavırları sergileyen paylaşımı ile de dikkat çekmişti.
Wilfried Zaha ocak ayında Galatasaray'a dönebilir (AA)
GERİ DÖNEBİLİR
Fransa'nın önemli spor gazetelerinden L'equipe, Zaha'nın devre arasında Galatasaray'a dönebileceğini yazdı.
Eğer bu durum gerçekleşirse yönetim ve teknik heyet söz konusu senaryo için de yeni bir çözüm üretmek zorunda.