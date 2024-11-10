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Enschede'de kazanan yok! Twente Ajax 2-2 MAÇ SONUCU

Eredivisie'nin 12'inci haftasında karşı karşıya gelen Twente ile Ajax, karşılıklı atılan ikişer golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Amsterdam temsilcisi, PSV'yi takibinde büyük yara aldı.

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Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 18:43 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 18:43
Enschede’de kazanan yok! Twente Ajax 2-2 MAÇ SONUCU

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Hollanda Eredivisie'nin 12. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax, deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Ajax, sahadan 2-2'lik skorla berabere ayrıldı.

Ajax'ın gollerini 59'da Davy Klassen ile 67'de Bertrand Traore kaydetti. Twente'nin gollerini ise 42 ve 65'te Michel Vlap attı.

Ajax, bu sonucun ardından puanını 26 yaptı. Twente ise puanını 22 yaptı.

Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Ajax, Zwolle'yi ağırlayacak. Twente, Fortuna Sittard deplasmanına gidecek.

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