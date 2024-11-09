Arjantinli golcü zorlu randevuda sakatlandı ve sezonu kapattı. Bu gelişmeninn ardından teknik heyet ve yönetim de arayışlara başladı.

Bu sezon şampiyonluk elde etmek ve Avrupa Ligi'nde de üst turlara yükselmek isteyen Galatasaray , Tottenham ile oynadığı maçta Mauro Icardi 'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlandı (AA)

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Galatasaray'ın yaşadığı bu sorunla birlikte iddiaya göre Mauro Icardi'nin kontratı da askıya alınacak. Böylelikle yerine yabancı bir isim daha kaydedilebilecek. Çalışmalara başlayan teknik heyet ve yönetim birçok yıldız üzerinde mesai harcıyor.

Icardi gibi bir golcünün yokluğunu aratmayacağını düşündüğü bir forveti kadrosuna katmak isteyen Cimbom, rotasını yine İtalya'ya çevirdi.