Bu sezon şampiyonluk elde etmek ve Avrupa Ligi'nde de üst turlara yükselmek isteyen Galatasaray, Tottenham ile oynadığı maçta Mauro Icardi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Arjantinli golcü zorlu randevuda sakatlandı ve sezonu kapattı. Bu gelişmeninn ardından teknik heyet ve yönetim de arayışlara başladı.
Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlandı (AA)
SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK
Galatasaray'ın yaşadığı bu sorunla birlikte iddiaya göre Mauro Icardi'nin kontratı da askıya alınacak. Böylelikle yerine yabancı bir isim daha kaydedilebilecek. Çalışmalara başlayan teknik heyet ve yönetim birçok yıldız üzerinde mesai harcıyor.
Icardi gibi bir golcünün yokluğunu aratmayacağını düşündüğü bir forveti kadrosuna katmak isteyen Cimbom, rotasını yine İtalya'ya çevirdi.
Arkadiusz Milik Juventus'ta bu sezon forma giymedi (Getty Images)
MILIK GÜNDEMDE
CalcioMercato'nun haberine göre Galatasaray, Juventus forması giyen Arkadiusz Milik için girişim yapacak. Polonyalı futbolcu şu ana kadar sakatlık nedeniyle maça çıkamasa da devre arasında bu durum değişecek. Ancak ne olursa olsun Osimhen'in yedeği olarak Milik'in düşünüldüğü ve teklif iletileceği bildirildi.
İşte o haber...
Galatasaray'ın Milik'i isteyeceği yönündeki haberler İtalya'da gündeme oturdu (Tuttojuve)