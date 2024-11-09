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Galatasaray forvetini buldu! Mauro Icardi'nin yerine o gelecek

Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'den mayıs ayına kadar faydalanamayacak olan Galatasaray harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Arjantinli yıldızın yokluğunu dünyaca ünlü bir golcü ile dolduracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 21:57 Güncelleme Tarihi :09 Kasım 2024 , 22:02
Galatasaray forvetini buldu! Mauro Icardi’nin yerine o gelecek

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Bu sezon şampiyonluk elde etmek ve Avrupa Ligi'nde de üst turlara yükselmek isteyen Galatasaray, Tottenham ile oynadığı maçta Mauro Icardi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Arjantinli golcü zorlu randevuda sakatlandı ve sezonu kapattı. Bu gelişmeninn ardından teknik heyet ve yönetim de arayışlara başladı.

Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlandı (AA)Mauro Icardi Tottenham maçında sakatlandı (AA)

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK

Galatasaray'ın yaşadığı bu sorunla birlikte iddiaya göre Mauro Icardi'nin kontratı da askıya alınacak. Böylelikle yerine yabancı bir isim daha kaydedilebilecek. Çalışmalara başlayan teknik heyet ve yönetim birçok yıldız üzerinde mesai harcıyor.

Icardi gibi bir golcünün yokluğunu aratmayacağını düşündüğü bir forveti kadrosuna katmak isteyen Cimbom, rotasını yine İtalya'ya çevirdi.

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Victor Osimhen'in transferine Mauro Icardi engeli! Ocak sert geçecek

Arkadiusz Milik Juventus'ta bu sezon forma giymedi (Getty Images)Arkadiusz Milik Juventus'ta bu sezon forma giymedi (Getty Images)

MILIK GÜNDEMDE

CalcioMercato'nun haberine göre Galatasaray, Juventus forması giyen Arkadiusz Milik için girişim yapacak. Polonyalı futbolcu şu ana kadar sakatlık nedeniyle maça çıkamasa da devre arasında bu durum değişecek. Ancak ne olursa olsun Osimhen'in yedeği olarak Milik'in düşünüldüğü ve teklif iletileceği bildirildi.

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