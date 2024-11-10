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Mourinho'dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de heyecan 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11 konusunda flaş bir karar aldı. İşte maça dair tüm detaylar ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :09 Kasım 2024 , 16:54 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 13:11
Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi

KANARYA 3. SIRADA

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi

JOSE MOURINHO YİNE CEZALI

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu maçta da kulübedeki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemeyecek.

Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi

11'İ BELİRLEDİ

Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Mourinho’dan o yıldıza kesik! Sivas maçı 11’ini belirledi

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